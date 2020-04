Una Vita Anticipazioni 17 aprile 2020: Lucia distrutta dal dolore. Telmo l'ha tradita!

Anticipazioni TV

Lucia decide di lasciare Calle Acacias, distrutta dal tradimento di Telmo.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – venerdì 17 aprile 2020 – Lucia distrutta dal dolore per il tradimento di Telmo, decide di lasciare per sempre Acacias. A nulla valgono le richieste di Ursula, che spinge la ragazza a confrontarsi con l'ex sacerdote. Intanto Samuel ed Espineira esultano per la riuscita del loro piano mentre Leonor, Iñigo, Flora e Tito, lasciano la Spagna e si trasferiscono in Portogallo. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia distrutta dal dolore in questa puntata di Una Vita del 17 aprile 2020

Lucia e Telmo stanno per dirsi addio. Il piano di Fra Bartolomè, complice di Samuel ed Espineira, è andato a buon fine. L'Alvarado ha creduto che il suo amato compagno l'abbia tradita, prosciugando completamente il conto della Fondazione Valmez e privandola così della sua eredità. Le carte parlano chiaro; il Martinez è colpevole. Lucia decide così di lasciare Acacias distrutta dal dolore e a nulla valgono le insistenze di Ursula che la prega di ripensarci e di parlare con l'ex sacerdote.

Una Vita anticipazioni: altri quattro personaggi abbandonano Calle Acacias

La partenza di Lucia è la vittoria che Samuel stava aspettando da tempo. Con la complicità di Espineira e Fra Bartolomè, il ragazzo si è finalmente vendicato dell'Alvarado e può godersi il trionfo. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che l'addio di Lucia cambierà per sempre il ridente quartiere spagnolo. Come lei sono in partenza anche altri quattro personaggi della soap. Leonor, Iñigo, Flora e Tito, dopo aver ipotecato la Deliciosa e dopo essere riusciti a truffare Andres, decidono di lasciare per sempre la Spagna e di andare a vivere in Portogallo.

