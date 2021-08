Una Vita Anticipazioni 17 agosto 2021: Rosina e Liberto sono disperati! Devono trasferirsi

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda martedì 17 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che i coniugi Mendez sono costretti a traslocare...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 17 agosto 2021, alle 14.10, Rosina e Liberto devono temporaneamente abbandonare il loro nido d'amore...

Una Vita Anticipazioni: L'esuberante Rosina!

Sono due le cose che la vulcanica Rosina ama di più al mondo: il suo Liberto, e la bella vita. Ovviamente, la donna non non rinuncerebbe mai e poi mai all'amore del giovane marito, così come al lusso. La Hidalgo, infatti, adora far vedere a tutti i vicini di Calle Acacias quanto sia fortunata, con il suo matrimonio felice ed i suoi abiti sfarzosi!

Rosina e Liberto hanno un problema idraulico, nelle Anticipazioni del 17 agosto 2021 di Una Vita

Insomma, nonostante per lei non sia stato sempre tutto rose e fiori, Rosina ha cercato di conservare intatta la sua esuberanza, e senza ombra di dubbio ci è riuscita. Tuttavia, la positività che la contraddistingue sta per essere messa a dura prova! La madre di Leonor e Liberto fanno una scoperta che li lascia a bocca aperta: a casa loro c'è un guasto alle tubature... e non di poco conto.

Una Vita Anticipazioni: Servante ospita i Mendez alla pensione

I coniugi, pur non avendo alcuna intenzione di traslocare, si vedono costretti ad abbandonare il loro nido d'amore, dato che, ora come ora, risulta essere inagibile. Così, Servante offre ai Mendez la possibilità di trasferirsi temporaneamente alla sua pensione, giusto il tempo che il suddetto problema venga risolto. Loro malgrado, i due devono per forza accettare l'offerta, e fanno i bagagli. L'ex portinaio, invece, ne è più che felice, dal momento che vuole trasformare la pensione in un locale elegante...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.