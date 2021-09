Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni 16 settembre 2021: Cesareo cade nella trappola di Velasco!

Sofia Gusman di 15 settembre 2021 7

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 16 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Velasco rende nulla la deposizione di Cesareo, che non è in grado di individuare Genoveva...