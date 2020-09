Una Vita Anticipazioni 16 settembre 2020: Ursula spinge Marcia a sedurre Felipe...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita del 16 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Lolita aggredisce pubblicamente Genoveva, schiaffeggiandola davanti a tutti i cittadini di Acacias. La Salmeron, impotente, subisce l'affronto! Intanto Ursula spinge Marcia a fare un passo in avanti nel loro piano. La ragazza deve infatti riuscire a sedurre Felipe, per farlo cadere definitivamente in trappola.

Anticipazioni Una Vita: Lolita scopre la verità su Genoveva

Genoveva è stata smascherata! La Salmeron ha sino a ora avuto una doppia faccia e si è mostrata agli abitanti di Acacias come una povera vittima del terribile Alfredo. Il Bryce, stanco dei giochetti della sua consorte, ha confessato a tutti che la donna in realtà, non è quella che dice di essere. È anzi colpevole quanto lui! Lolita scopre la verità ed è sconvolta! Dopo questa rivelazione non ha intenzione di aspettare tempo per mettere le cose in chiaro con la Salmeron. La simpatica ex cameriera corre così in strada e affronta faccia a faccia la vedova di Samuel.

Una Vita Anticipazioni: Lolita schiaffeggia e svergogna Genoveva

Dopo che Alfredo le ha rivelato che Genoveva è sua complice e che l'ha imbrogliata, Lolita è corsa a regolare i conti con la sua finta amica. La ragazza è furiosa per essere stata così vilmente imbrogliata e si rammarica di essere stata gentile con lei. Lolita in effetti è stata l'unica ad aver accolto Genoveva con affetto e ad averle chiesto perdono per quello che è successo a Samuel. Una volta davanti a lei, l'ex domestica schiaffeggia violentemente la sua falsa amica, svergognandola davanti a tutti.

Ursula spinge Marcia a sedurre Felipe in questa puntata di Una Vita del 16 settembre 2020

Mentre Alfredo si prepara al processo, la sua alleata Ursula passa al contrattacco. La Dicenta ha sguinzagliato Marcia per spiare le mosse di Felipe ma anche quelle di Ramon e Antoñito. Un piano davvero ben orchestrato. La ragazza non solo è riuscita a conquistarsi la simpatia dell'avvocato ma sembra essere riuscita a intrigarlo. Durante la festa all'ambasciata tra lei e Felipe è scoccata un'attrazione fatale e Ursula vuole sfruttare questo particolare per mettere finalmente in ginocchio Acacias. Spinge quindi la ragazza a sedurre L'Alvarez – Hermoso e a scoprire così tutti i suoi segreti!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.