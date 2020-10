Una Vita Anticipazioni 16 ottobre 2020: Alfredo sotto tiro. Il Bryce morirà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, un sicario si introduce in casa Bryce e punta una pistola contro Alfredo.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 ottobre 2020. Nelle Trame della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva mette a segno il suo piano. La Salmeron fa credere al marito che, per farsi perdonare, ha chiesto ad Elodio - un vecchio amante di Alfredo - di fargli visita. Il Bryce si prepara all'incontro ma l'uomo che si introduce in casa sua non è Elodio, bensì un sicario pronto a uccidere il banchiere. L'uomo punta una pistola al padrone di casa e ne segue una colluttazione, interrotta improvvisamente da uno sparo.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva finge di essersi pentita

Genoveva deve essere più cauta altrimenti il suo piano di liberarsi di suo marito, farà un sonoro buco nell'acqua. È per questo che la Salmeron, dopo essere stata scoperta in compagnia di Felipe, deve ricorrere ai ripari e convincere Alfredo di essere ancora dalla sua parte. La donna ha finto di essersi pentita per essersi lasciata andare tra le braccia dell'avvocato e ha promesso al Bryce di non voltargli più le spalle. Per dimostrarglielo ha organizzato una bella sorpresa per lui.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva inganna Alfredo

Alfredo è in trappola. Genoveva sa come colpire il marito e conosce perfettamente tutti i suoi punti deboli. Uno tra tutti: la sua segreta vita sentimentale. La Salmeron fa credere al marito di essersi messa in contatto con Elodio, un suo vecchio amante, e di avergli chiesto di fargli visita al più presto. La donna gli rivela che questo è il suo modo di farsi perdonare e che spera di riuscire a cancellare il suo tradimento. Alfredo è visibilmente contento del gesto della moglie e le conferma che ha riconquistato la sua fiducia.

Uno sparo terrorizza Acacias in questa puntata di Una Vita del 16 ottobre 2020

Alfredo attende con trepidazione l'arrivo del suo amante. Non vede l'ora di vederlo e di passare del tempo con lui. Ma l'attesa del Bryce non verrà ripagata. All'improvviso, un uomo si introduce in casa sua, armato di pistola. Non si tratta ovviamente di Elodio ma di un sicario, assoldato da Genoveva, per uccidere suo marito. L'assassino punta l'arma contro Alfredo e ne segue una tremenda colluttazione, interrotta da uno sparo...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.