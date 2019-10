Una Vita Anticipazioni 16 ottobre 2019: Leonor è sconvolta, Casilda è sua sorella!

Anticipazioni TV

Maria rivela a Leonor che Casilda è figlia sua e di Maximilano. La Hidalgo è sconvolta dalla notizia!

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domani, mercoledì 16 ottobre 2019, ci rivelano che Maria confessa a Leonor che Casilda è sua figlia nonché sua sorellastra. La ragazza è infatti nata dalla relazione della domestica con Maximilano. La giovane Hidalgo mantiene il segreto ma uno scontro con Rosina rovina tutto. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.10.

Le vere origini di Casilda in questa puntata di Una Vita del 16 ottobre 2019

La gentile Casilda ha scoperto finalmente la verità sul suo passato. Maria, la – finta - domestica di Higinio le ha rivelato di essere sua madre e di aver avuto una relazione con un uomo ricco: Maximilano Hidalgo. Casilda viene a conoscenza quindi del suo legame di sangue con Leonor che, prontamente, viene avvertita da Maria. La giovane abbastanza scossa ma contenta di questa novità giura di non rivelare nulla a nessuno, almeno per il momento ma purtroppo qualcosa andrà storto.

Rosina scopre che Maximiliano ha un'altra figlia in Una Vita

L'arrivo di Maria ad Acacias ha gettato Rosina in uno stato di profondo disagio. La signora Seler, vedova Hidalgo, ha infatti paura che venga fuori che suo marito Maximiliano – prima di sposarla – aveva avuto una relazione con Maria. È per questo che tenta in tutti i modi di evitare la domestica ed è per questo che ha chiesto l'aiuto di Susana. La verità le cadrà però addosso quando Leonor, in preda all'ira a causa di una discussione con lei, le rivelerà di aver scoperto tutto. Ma Casilda è davvero una Hidalgo? Oppure Maria e Higinio stanno mettendo su un perfido e ingannevole teatrino?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 20 ottobre 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.