Una Vita Anticipazioni 16 novembre 2021: Genoveva rassicura Laura "Ti proteggo io!"

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 16 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Genoveva convincerà Laura a collaborare, assicurandole che proteggerà lei e sua sorella, dalle grinfie di Velasco.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Laura racconta a Genoveva di temere per la propria vita e per quella della sorella, ma lei la rassicura. Casilda, Alodia e le altre domestiche donano i loro risparmi a Jacinto.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva propone un patto a Laura

E' stato Velasco ad aver commissionato l'omicidio di Felipe, Genoveva ne è consapevole e conosce anche le motivazioni che hanno spinto Laura ad assecondare il piano omicida dell'avvocato. La scaltra Salmeron ora sa come sfruttare la situazione a suo vantaggio, a rimetterci ancora una volta sarà la povera Laura. Genoveva le prometterà di proteggere sua sorella Lorenza, ma solo a patto che la cameriera accetti di sporcarsi le mani di sangue uccidendo Velasco!

Genoveva rassicura Laura, nella Puntata di Una Vita del 16 novembre 2021

Laura si fa convincere, in realtà ha solo troppa paura di Velasco. La cameriera accetta dunque di aiutare la Salmeron così da mettere al sicuro la sua povera sorella Lorenza. La nuova alleata infatti, le ha assicurato che proteggerà entrambe, a patto che Laura faccia la sua parte nel piano per eliminare il minaccioso avvocato. Si sta parlando di omicidio, ma la domestica del resto non sembra avere alternative, anche Velasco infatti ha cercato di trasformarla in un'assassina, obbligandola ad uccidere Felipe. La morte dell'Alvarez Hermoso non rappresenterebbe un vantaggio per Laura, anzi, dimostrerebbe solo che è ormai schiava del suo ricattatore. Il patto con Genoveva invece, è la via di uscita tanto attesa. La Salmeron non mancherà di rassicurarla...

Una Vita Anticipazioni: Casilda e Alodia donano i loro risparmi al povero Jacinto!

Dopo il contrattempo più o meno temporaneo di Bellita, costretta a stoppare la promozione del disco, Jacinto è rimasto con un palmo di naso. il poverino ha visto il successo svanire e anche i sogni di richezza. Del resto, come tutti, ha creduto al dottor Puerta, un imbroglione e che con un finto unguento ha irrimediabilmente compromesso le corde vocali della collega. Il vigilante, ormai senza un centesimo, non si può permettere neppure di acquistare un biglietto del treno per la moglie Marcelina desiderosa di andare a trovare lo zio malato e così, Casilda e Alodia, impietosite, donano i loro risparmi a Jacinto.

