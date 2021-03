Una Vita Anticipazioni 16 marzo 2021: Bellita organizza uno spettacolo per aiutare Margarita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 16 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Bellita pensa a un nuovo modo per aiutare Margarita. La Carchano accetterà?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Bellita vuole organizzare un concerto benefico in cui si esibirà Cinta, e il cui ricavato sarà devoluto a Margarita.

Anticipazioni Una Vita: Bellita aiuta in segreto Margarita

Bellita vive un momento di grande sconforto, la questione con i Carchano che ha portato addirittura ad una denuncia, l'ha molto impensierita e sicuramente allontanata dalle sue grandi passioni: canto e recitazione. Il suo unico cruccio in questo momento è Margarita, la donna, da quando suo marito è finito in prigione vive in condizioni precarie, non ha neppure i soldi per il cibo, la Del Campo, impietosita, decide quindi di aiutarla. Intanto suo marito e Cinta sembrano ottenere ottimo successo nel campo della recitazione, cosa che ingelosisce un po' la povera Del Campo, ormai lontana dallo scintillio dei teatri.

Una Vita Anticipazioni: Margarita furiosa con Bellita

Cinta si esercita, sta lavorando molto per diventare una grande artista e Bellita è pronta ad aiutarla seguendola nelle prove e consigliandola sugli spunti raccolti riguardo a nuovi spettacoli. Josè intanto, dopo il ruolo in parrocchia, ha ottenuto una proposta interessante da un famoso impresario. Bellita ha finto di essere felice per il marito, ma questo le ha creato un po' di invidia e grande malinconia. La poverina però non ha avuto neppure il tempo di metabolizzare che si è trovata costretta ad affrontare di nuovo Margarita.

Bellita pensa a un nuovo modo per aiutare Margarita, nella Puntata di Una Vita del 16 marzo 2021

La moglie del regista ha scoperto che i misteriosi cesti di cibo ricevuti in dono, provenivano proprio dalla sua nemica Bellita, si è così presentata a casa Dominguez per riconsegnarli. Margarita furiosa ha urlato contro la sua benefattrice dicendo di non volere la sua carità. La povera Bellita consolata dai suoi cari, ha mostrato il desiderio di non arrendersi - nonostante il trattamento della Carchano - e ha chiesto il loro aiuto artistico per mettere su uno spettacolo di beneficienza in favore di Margarita. La moglie del regista accetterà almeno questo generoso gesto?

