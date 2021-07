Una Vita Anticipazioni 16 luglio 2021: Emilio e Cinta si sposano e lasciano Acacias!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Cinta ha ricevuto una proposta per esibirsi in Argentina. Si tratta di una grande occasione, quindi Emilio e Cinta decidono di sposarsi subito e partire insieme.

Cinta sta facendo una grande carriera. Il talento della ragazza sta conquistando tutti i teatri della Spagna e il suo agente, Oswaldo, non fa fatica a trovarle ingaggi. E stavolta a volerla far esibire è la sua madrepatria. La ragazza ha ricevuto un'offerta di una tournée in Argentina ed è felicissima di accettare. Questo però comporta doversi allontanare da Acacias e lasciare Emilio solo per diversi mesi, tranne che, il ragazzo non decida di convolare subito a nozze e di seguirla. La coppia è dunque costretta a fare una scelta. Per fortuna non si tratterà una scelta sofferta, Emilio innamorato della sua Cinta, senza indugiare, la chiederà in sposa.

Una Vita Anticipazioni: Bellita ha approvato le nozze di Cinta con Emilio

Cinta ed Emilio sono felicissimi della loro decisione, nonostante qualche difficoltà legata a Bellita: i due hanno faticato a informare la donna, sconvolta dalla recente malattia e afflitta da profondi dubbi sull'orientamento sessuale del marito. Tuttavia la coppia, con la dovuta cautela, è riuscita a far digerire anche alla suocera l'affrettata decisione. In fondo Cinta ed Emilio sono ormai legati da tempo e il matrimonio è un finale previsto e sperato da tutti.

Una Vita Anticipazioni: Josè confesserà la verità su Julio a Bellita prima delle nozze di Cinta?

I preparativi sono già in corso, anche in questo caso, tenere Bellita lontana dalle strade di Acacias e dalle voci del quartiere non è stato semplice, ma alla fine Cinta è riuscita a portare a termine i suoi compiti, riuscendo anche a gestire la madre, il padre e i loro segreti. Ora però, le nozze sono imminenti, il timore che la Del Campo possa scoprire la verità su Julio e far saltare tutto, si fa più insistente. Josè deve confessare! Riuscirà il Dominguez a far accettare alla moglie l'inaspettata notizia e a non rovinare il giorno più bello di Cinta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 17 luglio 2021

