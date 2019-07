Una Vita Anticipazioni 16 luglio 2019: Carmen indaga su Ursula

Anticipazioni TV

La domestica, indaga sulla Dark Lady, certa di un coinvolgimento della donna nella scomparsa del piccolo Moises.

Nella puntata di Una Vita in onda martedì 16 luglio 2019 vedremo Carmen, spinta da fondati sospetti, indagare su un possibile coinvolgimento della Dicenta Senior nella presunta morte del bambino di Blanca. Dopo che Diego nelle puntate andate in onda la scorsa settimana in Italia ha scoperto - grazie ad Aurelia, la contadina che ha soccorso Blanca in occasione del parto - della presenza di una terza persona durante il travaglio, i sospetti sulla Dark Lady si fanno sempre più insistenti. E' per questo che la domestica si impegnerà per trovare una pista che conduca i due genitori alla verità.

Carmen si mette in cerca di prove che incastrino Ursula, nelle puntata di Una Vita del 16 luglio 2019

Diego ha ascoltato Aurelia, misteriosamente scomparsa dopo un primo colloquio in cui ha informato l'Alday della presunta presenza di una terza persona durante il parto di Blanca. Ora il ragazzo, convinto del coinvolgimento di Ursula, è pronto ad andare fino in fondo, anche grazie all'aiuto di Carmen.

La domestica odia profondamente Ursula e se ha accettato di collaborare con lei è solo perché costretta col ricatto, smascherare la Dicenta significherebbe quindi liberarsi del giogo della terribile aguzzina, oltre che aiutare la povera Blanca, ormai chiaramente succube della manipolazioni della madre.

Quando Carmen sentirà Ursula pronunciare una frase minacciosa nei confronti di Blanca inizierà dunque a indagare sui sospetti movimenti della sua Signora, a tale scopo interrogherà il cocchiere di Ursula, scoprendo che la Dicenta si reca ogni sera in un convento/orfanotrofio. L'allarmante notizia verrà subito comunicata a Diego che, senza indugiare, si recherà al monastero....

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 20 luglio 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.