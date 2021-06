Una Vita Anticipazioni 16 giugno 2021: Lolita accusa un malore e viene portata in ospedale d'urgenza!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 16 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Lolita accusa un malore ad un passo dal parto, tutti pensano si tratti di stress, ma solo il medico potrà definire la gravità della situazione...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Lolita accusa delle fitte e viene portata in ospedale. Julio sta pensando di trasferirsi alla pensione di Calle Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Lolita, vicino al parto, è un po' in ansia

Lolita è quasi alla fine della gravidanza, le cose sono andate bene finora, ma la signora Palacios negli ultimi giorni, con l'avvicinarsi del parto, ha iniziato a soffrire d'ansia. Ha interrogato più volte Carmen su quanto fosse doloroso dare alla luce un bambino, ma la suocera ha cercato di rassicurarla. Purtroppo non altrettanto accorta si è dimostrata Rosina che, infervorata dall'argomento, ha spaventato la Palacios rivelando che il parto è una esperienza terribile! E' stata proprio questa apprensione a provocare problemi di salute nella futura mamma?

Lolita accusa un preoccupante malore, nella Puntata di Una Vita del 16 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita in onda, vedremo Lolita accusare un preoccupante malore che costringerà la famiglia a portarla di corsa in ospedale. La moglie di Antonito sentirà delle forti fitte alla pancia che metteranno in allarme tutti, il timore riguarderà infatti le condizioni del bambino. Non avendo lamentato alcun problema di salute durante tutta la gravidanza, si penserà subito ad un po' di stress dovuto all'imminente parto, ma solo il medico potrà rivelare la gravità del malore...

Una Vita Anticipazioni: Julio pronto a trasferirsi ad Acacia. Josè è preoccupato!

Appena scoperto della presunta paternità, Josè ha chiesto a Julio di lasciare il quartiere, dicendogli di avere una figlia e una famiglia e di non essere disposto a mettere a rischio tutto. L'uomo in fondo sa che il ragazzo non sta mentendo, tutte le prove offerte del giovane sembrano valide, a frenare il Dominguez è solo la paura. Già estremamente preoccupato dovrà affrontare un'altra inaspettata notizia, Julio non ha intenzione id rinunciare ed è pronto a trasferirsi nel quartiere finché non avrà ottenuto ciò che desidera: essere riconosciuto da suo padre.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 20 giugno 2021.

