Una Vita Anticipazioni 16 dicembre 2020: Andrade convoca Mauro e Felipe. Avrà scoperto tutto?

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 16 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Mauro e Felipe verranno convocati da Andrade, è il momento del incontro e la tensione è altissima!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.20 su Canale5, Felicia sospetta che Emilio non sia realmente andato a Barcellona. Mauro e Felipe sono stati convocati dal pericoloso trafficante di donne, Cesar Andrade.

Una Vita Anticipazioni: Felicia sospetta che Emilio le nasconda qualcosa

Felicia sta facendo un enorme sacrificio per permettere a suo figlio di vivere serenamente la sua vita accanto alla donna che ama. La poverina ha infatti accettato di diventare la moglie del viscido Ledesma, il ricattatore che ormai da anni tiene sotto scacco i Pasamar. A rendere sopportabile quel terribile castigo, è quindi solo l'idea di aver liberato il povero Emilio. Intorno a lei ormai non ha più nessuno, gli amici del quartiere, ignari dei motivi che l'hanno spinta ad accettare Ledesma in marito, hanno preso le distanze, dunque, sapere che Emilio sta gettando al vento il suo sacrificio potrebbe procurarle un enorme dolore; anche il minimo sospetto, come quello che suo figlio possa averle mentito riguardo al viaggio a Barcellona, aggrava il tormento della poverina. Effettivamente Emilio non è stato sincero, il ragazzo ha tenuto all'oscuro sua madre delle sue intenzioni cercare delle macchie scure nel passato di Copernico, così da liberare l'intera famiglia dal suo giogo.

Una Vita Anticipazioni: Felipe è impaziente e rischia di far saltare il piano di Mauro

Mauro, dopo aver conquistato la fiducia di Andrade, ha affrontato l'argomento: la tratta delle schiave. L'investigatore si è mostrato molto sicuro delle sue informazioni, ha bluffato, ha provato a tendere una trappola al criminale con la speranza di ottenere una confessione sull'effettivo coinvolgimento nel affare del traffico di donne, ma le insinuazioni del detective hanno spinto Andrade a chiudersi. Il malfattore ha ancora dei sospetti sul suo nuovo amico e Mauro deve riuscire con cautela a far cadere le difese. Ma se per il San Emeterio rispettare i tempi imposti da Andrade, non sarà un problema, Felipe pretenderà di vedere dei risultati e di vederli subito...

Mauro e Felipe vengono convocati da Andrade, nella Puntata di Una Vita del 16 dicembre 2020

Appena l'avvocato scoprirà dell'insuccesso di Mauro, si metterà in testa di affrontarlo in maniera diretta: se non ha confessato con le buone, lo farà con le cattive! Felipe è offuscato dalla rabbia e non si rende conto di chi ha deciso di sfidare, toccherà ancora una volta a Mauro fermarlo. Il detective chiederà fiducia all'amico e lo pregherà di concedergli altro tempo, Felipe però, lo accuserà di non aver saputo fare la giusta pressione su Andrade, dopo si metterà in testa di agire da solo e di recarsi a casa del Criminale. Andrade però è fuori per affari, ma ha già convocato Mauro e Felipe per il suo ritorno. Nell'episodio di oggi avverrà l'atteso incontro, cosa accadrà? Andrade avrà smascherato i due amici?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.