Una Vita Anticipazioni 16 aprile 2021: Santiago VS Felipe, scontro all'ultimo sangue

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Santiago, convinto che Felipe lo stia solo provocando, lo aggredisce con violenza. Acacias sotto shock!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 16 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Santiago prende a pugni Felipe in mezzo alla strada e costringe Marcia a rifiutare il nuovo lavoro. Genoveva riceve la conferma che è effettivamente incinta.

Una Vita Anticipazioni: Felipe, chiede a Santiago, il permesso di istruire Marcia in vista del processo contro Andrade

Felipe e Santiago hanno già sfiorato lo scontro dopo che il Becerra ha scoperto della raccomandazione dell'avvocato per Marcia, è infatti grazie a lui che la ragazza ha ottenuto un lavoro come cameriera presso l'ambasciatore brasiliano. Il clima è dunque molto teso. Felipe, per non alimentare ulteriori fraintendimenti, decide di chiedere proprio a Santiago il permesso di istruire Marcia per testimoniare contro il pericoloso trafficante che l'ha tenuta segregata per mesi, Cesar Andrade. Purtroppo, l'uomo, che aveva già intimato all'Alvarez Hermoso di stare lontano da sua moglie, non la prenderà bene...

Una Vita Anticipazioni: Santiago è convinto che Felipe voglia provocarlo!

Santiago non vuole che Marcia abbia alcun contatto con Felipe, conosce bene infatti i pericolosi sentimenti che legano ancora i due ex, in attesa di fuggire da Acacias, vuole che i due evitino di stare vicini. E' per questo che Santiago non interpreterà come un gesto di cortesia e rispetto quello di Felipe, ma piuttosto come un modo per provocarlo. E' con la violenza infatti che il Becerra risponderà all'avvocato... prima verbale, poi fisica!

Santiago picchia brutalmente Felipe nella Puntata di Una Vita del 16 aprile 2021

Mentre Genoveva, soddisfatta, festeggia la conferma della sperata gravidanza, il padre del bambino che porta in grembo, si trova ad affrontare un duro scontro con l'avversario Santiago. Inutili si riveleranno i tentativi di Marcia di evitare la lite, a lei infatti, Santiago ordinerà di stare zitte e le dirà di dover rinunciare al posto di lavoro ottenuto col favore del presunto amante. Poi furioso, il Becerra passerà dalle minacce alle botte, avventandosi su Felipe con forza e prendendolo a pugni. I vicini saranno testimoni del terribile scontro che tingerà di sangue le vie del quartiere!

