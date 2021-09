Una Vita Anticipazioni 15 settembre 2021: Bellita prende una folle decisione!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Bellita è sempre più decisa a voler raggiungere Cinta in Argentina. Di fronte al rifiuto di Josè, è pronta a partire da sola...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 15 settembre 2021, alle 14.10, Bellita è decisa a partire da sola per l'Argentina, sebbene Josè e le signore di Acacias cerchino di farle capire che il suo è un comportamento irrazionale.

Una Vita Anticipazioni: Bellita non è disposta a cedere, vuole andare da Cinta!

Da quando ha scoperto dell'imminente gravidanza di Cinta, Bellita non sta più nella pelle e vorrebbe partire subito per l'Argentina così da seguire la sua bambina nelle varie fasi della gravidanza fino al parto. Josè ha però tirato il freno, i due novelli sposini devono godersi questo momento insieme, senza invadenti intrusioni. Bellita a questo punto ha cercato l'appoggio di Felicia, ma senza successo. Nonostante marito e consuocera siano d'accordo nel dire No, la Dominguez, testarda, dimostra di non aver intenzione di negoziare...

Una Vita Anticipazioni: Josè dice No al viaggio in Argentina

Bellita scende in guerra contro il marito. Convinta infatti che la sua Cinta abbia bisogno di tutto l'appoggio possibile da parte della sua famiglia in questo momento delicato, tornerà alla carica lanciando un ultimatum al povero Josè: "se vuoi che il nostro matrimonio continui sereno, prepara le valige!". Il Dominguez però, non sembra disposto a piegarsi. Non partirà. E' certo infatti che la loro visita finirà per rivelarsi un incomodo più che un piacere per li due futuri genitori.

Bellita è pronta a partire da sola, nessuno riuscirà a scoraggiarla! Nella Puntata di Una Vita del 15 settembre 2021

L'ossessione di Bellita risulta alquanto irragionevole per Josè, l'uomo è certo che Cinta ed Emilio possano riuscire a cavarsela benissimo anche senza idi loro. La risposta di Josè quindi è "No", ma l'ultimatum di Bellita lo mette in seria difficoltà. Per fortuna il Dominguez non è solo, dalla sua parte ci sono la consuocera, il figliastro, amici e fidate domestiche di Acacias. Insomma, tutto il quartiere cerca di scoraggiare Bellita ad affrontare l'inutile viaggio verso l'Argentina. Purtroppo l'artista non è abituata a sentirsi dire No, viziata e caparbia, deciderà infatti di partire ad ogni costo... anche da sola!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.