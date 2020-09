Una Vita Anticipazioni 15 settembre 2020: Alfredo rivela a Lolita la verità su Genoveva!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 15 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, assisteremo a un duro confronto tra Lolita e Genoveva dopo la scoperta del tradimento della Salmeron.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 settembre 2020. Nelle Trame degli Episodi in onda alle 14.30 su Canale5, Antonito, come gli investitori di Acacias, ha perso tutto nell'affare della Banca Americana. Alfredo è al centro delle accuse, ma l'uomo pretende che accanto a lui, sul "banco degli imputati", ci sia anche la sua alleata! Rivela infatti a Lolita che Genoveva è stata, ed è tuttora, sua complice a tutti gli effetti. Lolita, fuori di sé, aggredisce Genoveva.

Una Vita Anticipazioni: Lolita si fida di Genoveva

Lolita e Genoveva sono diventate amiche, la Palacios, a dispetto delle altre donne del quartiere, ha mostrato grande solidarietà nei confronti della vedova Alday. E' stata lei ad accoglierla di nuovo nel quartiere dopo l'allentamento seguito alla morte del marito e non ha giudicato, anzi, ha compreso le motivazioni della poverina, costretta ad accompagnarsi ad un uomo molto più vecchio di lei: Alfredo Bryce.

Alfredo rivela a Lolita il tradimento di Genoveva, nella puntata di Una Vita del 15 settembre 2020

E' al Bryce che l'Ex Domestica imputa tutte le colpe della truffa finanziaria che ha portato il suo incauto marito alla bancarotta. Ma Alfredo non ci sta e ci tiene a chiarire a Lolita l'ingenuità del suo pensiero: Genoveva non è una innocente pedina, ma la mente criminale di questo piano. Lolita rimarrà sconvolta nell'apprendere del tradimento dell'amica. E deciderà quindi di affrontarla...

Una Vita: Lolita smaschera pubblicamente la Salmeron

Tutti devono sapere chi è veramente la Salmeron, pensa Lolita poco prima di affrontare Genoveva nella piazza del quartiere sotto lo sguardo attonito dei vicini. Lolita renderà infatti pubblica la complicità di Genoveva con Alfredo, l'uomo che ha rovinato la sua famiglia e quelle dei suoi amici più cari. L'accusata tenterà invano di difendersi, ma Lolita non sentirà ragioni e l'aggredirà fisicamente...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 18 settembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.