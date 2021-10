Una Vita Anticipazioni 15 ottobre 2021: Bellita bocciata dalla critica!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda 15 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che, Bellita è entusiasta del pezzo inciso con Jacinto, ma la delusione è dietro l'angolo: la critica massacra la sua canzone.

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 15 ottobre 2021, alle 14:10, i Dominguez sono molto soddisfatti per il nuovo disco di Bellita, ma la critica non sembra fare altrettanto. Ramon confida ad Armando il suo disagio per la situazione creatasi in famiglia.

Una Vita Anticipazioni: Bellita incide un nuovo disco

Bellita, negli ultimi tempi, si è trovata a fare i conti con un serio problema alla voce: una grave afonia affligge la cantante e rischia di compromettere definitivamente la sua carriera. La diagnosi, riguardante seri problemi alle corde vocali, è arrivata proprio in coincidenza con una allettante proposta di José Miguel: l'uomo l'ha spronata ad incidere un nuovo disco. Bellita è sopraffatta al pensiero che il suo tempo sia ormai finito e che debba dire per sempre addio alla sua passione. Il Dominguez però non si da per vinto e insiste affinché almeno ci provi...

Purtroppo il pezzo di Bellita non convince la critica! Nella Puntata di Una Vita del 15 ottobre 2021

Quando il nuovo pezzo sarà pronto, Bellita, fiera della canzone realizzata, prenderà il coraggio a due mani e, radunati i vicini, organizzerà una esibizione pubblica. Nonostante l'ottimo risultato, la Del Campo apparirà abbastanza preoccupata. E' una perfezionista e vuole che tutto funzioni a dovere. E' così che per essere più sicura, decide di inserire l’urlo di Jacinto nella sua nuova canzone. Il portinaio e la moglie Marcelina restano sorpresi e lusingati dalla proposta della Del Campo. Ovviamente, entusiasti, accettano! La cantante e il suo nuovo compare, grazie all'aiuto di José, che riesce ad armonizzare la voce di Bellita e l'urlo di Jacinto, trovano la giusta sintonia e a realizzano un vero capolavoro. Purtroppo nonostante la soddisfazione dei Dominguez e l'approvazione di tutto il quartiere, la critica non sembra essere dello stesso parere!

Una Vita Anticipazioni: Ramon confida ad Armando di soffrire per la situazione che si è creata in famiglia

Ramon ha seguito il consiglio di Armando e ha accettato di schierarsi con i liberali. Una scelta che ha scatenato la gelosia di suo figlio Antonito. Il rampollo di casa Palacios infatti, ha provato a sfidare il padre, candidandosi anche lui come portavoce del partito. Purtroppo si è trovato a fare i conti con il rifiuto di Armando, che ha opposto il suo fermo No alla proposta del giovane. E' a questo punto che Antonito ha scelto di scendere in politica con il partito avverso, quello Conservatore. Da li è stata guerra, non solo nella pubblica piazza, ma anche in casa. Ramon è molto preoccupato e si confida proprio con il suo amico, Armando.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.