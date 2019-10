Una Vita Anticipazioni 15 ottobre 2019: Samuel stringe un patto con Joaquin ma...

Anticipazioni TV

Samuel vuole sapere i dettagli del testamento dei Marchesi De Valmez e stringe un patto con Joaquin per conoscerli.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 15 ottobre 2019, Samuel stringe un accordo con Joaquin. Il padrino di Lucia gli promette di rivelargli i dettagli del testamento dei marchesi. L'Alday vuole impossessarsi del denaro di Lucia ed è pronto a tutto pur di riuscirci. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Samuel vuole l'eredità di Lucia nella puntata di Una Vita del 15 ottobre 2019

Lucia si è innamorata di Samuel ma ignora di essersi messa nei guai. L'Alday vuole infatti approfittare dell'ascendente che ha sulla ragazza per impossessarsi della sua eredità. L'attentato alle Gallerie ha infranto i sogni di Samuel e lo ha messo nei guai con le banche. Il ragazzo ha infatti perso tutto e ora non sa come restituire il prestito chiesto per aprire la sua collezione d'arte. L'unica sua speranza è quindi il denaro di Lucia ma la ragazza non sembra disposta ad accettare l'immenso patrimonio che le spetta per diritto di nascita. Il giovane figlio di Jaime sta facendo di tutto affinché la ragazza cambi idea e affinché non riveli – ancora – la verità sulle sue origini.

Un patto con il diavolo in Una Vita

Samuel vuole a tutti i costi l'eredità di Lucia ma per farlo deve scoprire quali sono i dettagli del testamento. A rivelarglieli è Joaquin, lo zio di Celia e padrino della bella Alvarado. L'avvocato ha curato per anni gli interessi dei Marchesi de Valmez e si è preso cura della piccola Lucia. Samuel si reca da lui per trovare un accordo. Insieme troveranno un modo per mettere le mani sull'ingente somma di denaro destinato alla ragazza, senza che la Congregazione possa intralciarli. Joaquin sembra disposto davvero ad aiutare il ragazzo. Ma Samuel ha davvero intenzione di lasciare che qualcun altro si metta tra lui e il denaro? Di certo non vuole che Lucia continui la sua amicizia con Padre Telmo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.