Una Vita Anticipazioni 15 novembre 2019: Lucia è in grave pericolo

Flora pensa che Peña voglia chiederle di diventare sua moglie. Intanto, Telmo cerca di sottrarre Lucia dalle grinfie di Samuel.

Nell'episodio di Una Vita di venerdì 15 novembre 2019 vedremo Flora convinta che il suo Peña voglia chiederle di sposarlo. Intanto, Padre Telmo, ormai di nuovo ad Acacias, è piuttosto determinato a proteggere Lucia da Samuel. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.10.

Flora crede di essere prossima alle nozze nell'episodio di Una Vita del 15 novembre 2019

L'esuberante pasticcera è intenzionata a cambiare mestiere. Dopo il successo che ha riscosso con la sua interpretazione nel ruolo di coprotagonista durante lo spettacolo di Leonor, Flora ha scoperto una nuova passione, quella per la recitazione. La giovane donna è impaziente di entrare a far parte di una compagnia teatrale amatoriale, perché sogna di diventare un'attrice. Peña, al contrario, non sembra molto entusiasta della decisione presa dall'amata. Quest'ultima, più innamorata che mai del fidanzato, non può ignorare il suo parere. Dopotutto, la Barbosa non vuole compromettere la sua relazione, che, in seguito alla scarcerazione di Peña, prosegue a gonfie vele. Flora, così, non si stupisce più di tanto quando, nella tasca della giacca dell'uomo, trova un anello. Non ha dubbi: Peña vuole chiederle di sposarlo! In realtà... la ragazza è piuttosto lontana dalla verità.

Una Vita: Telmo pensa che Lucia sia in pericolo

Lucia ha inevitabilmente preso le distanze dal parroco. L'Alvardo ha accusato Telmo al processo, ormai convinta di avere a che fare con uno stupratore seriale. Dopo un periodo di assenza, il prete, che si è sempre dichiarato innocente, ha fatto ritorno a Calle Acacias. Telmo, infatti, continua ad avere come unico obiettivo quello di mettere in guardia Lucia.. per la quale non nasconde di provare un sentimento. Lui sa che la giovane donna è in pericolo, a causa di Samuel. Il parroco è a conoscenza del diabolico piano dell'Alday, ossia sposare l'Alvarado per potersi poi appropriare del suo ingente patrimonio. Telmo ha già provato a mettere al corrente l'ereditiera, ma non ha avuto molto successo, perché Samuel è riuscito subito a contrattaccare, riconquistando la fiducia di Lucia. Ora, il prete è di nuovo nel quartiere, ed è tornato proprio per proteggere la ragazza: vuole sottrarla una volta per tutte dalle grinfie dell'Alday.

