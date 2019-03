Una Vita Anticipazioni 15 marzo 2019: Blanca informa Samuel della decisione di Diego

Nella puntata di Una Vita di venerdì 15 marzo 2019, Blanca informa Samuel che suo fratello non vuole curarsi mentre Olga rivela a sua madre che Diego ha un'intossicazione da mercurio. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Blanca è molto preoccupata per Diego, visto che il ragazzo ha deciso di non sottoporsi alle cure che potrebbero salvargli la vita. Decide quindi di informare Samuel, nella speranza che almeno lui convinca il fratello a cambiare idea.

Diego ha deciso di voler morire e per questo non si sottoporrà alle cure, decise dal dottor Quilles. Il ragazzo ha un intossicazione da mercurio e la sua vita è in pericolo. Nonostante tutto è intenzionato a morire, convinto che con la sua uscita di scena, Blanca e Samuel possano trovare finalmente un loro equilibrio. L'Alday è sicuro che la sua presenza impedisca a Blanca di provare amore nei confronti del marito e che sia per colpa sua che il matrimonio del fratello con la bella Dicenta stia fallendo. Blanca però non ci sta e decide di informare il marito della scelta di Diego, nella speranza che faccia qualcosa per evitare il peggio.

Samuel indeciso se aiutare Diego

Blanca informa il marito che Diego è molto malato e ma che ha deciso di non curarsi. La Dicenta spera che il ragazzo intervenga per convincere il fratello a non lasciarsi morire e Samuel prova dei sentimenti contrastanti in merito. Da una parte, per affetto fraterno, vorrebbe intervenire ma dall'altra, l'assenza di Diego potrebbe finalmente permettergli di ottenere il cuore di Blanca. Cosa deciderà di fare il secondogenito di Jaime? Intanto Olga riporta a Ursula le novità sulle condizioni di salute del figliastro e le confessa dell'intossicazione da mercurio.

