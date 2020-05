Anticipazioni TV

Genoveva è felice che Marlen e le sue amiche siano state scarcerate ma ha paura che il suo gesto le sia fatale.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – venerdì 15 maggio 2020 – Genoveva riceve delle buone notizie dalla Francia. La sua amica Marlen e le altre ragazze hanno ricevuto i soldi e ora sono state scarcerate. La Salmeron è felice che il suo aiuto sia servito a qualcosa anche se ha paura che la sua disattenzione le si possa rivoltare contro. Samuel le ha infatti fatto notare di essere stata incauta e di aver lasciato sul messaggio alcuni indizi che potrebbero metterli nei guai. I coniugi Alday – che stanno scappando da Cristobal - temono infatti che qualcuno abbia intercettato la missiva e abbia scoperto dove si nascondono. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell' episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Genoveva felice di aver aiutato Marlen in questa puntata di Una Vita del 15 maggio 2020

Il passato di Genoveva nasconde molti lati oscuri e la ragazza sta cercando di mantenere i suoi segreti lontano dai pettegolezzi di Calle Acacias. Purtroppo però un imprevisto potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola. Abbiamo visto infatti come la signora Alday si sia affrettata a vendere uno dei vasi di suo marito per racimolare i soldi, per aiutare Marlen. La Salmeron ha infatti saputo che la sua più cara amica, insieme ad altre ragazze, si trovano nei guai e hanno bisogno di denaro per uscire di prigione. Senza pensarci due volte, Genoveva ha spedito la somma necessaria in Francia, accompagnata da una lettera. Un gesto incauto e troppo frettoloso tanto che la donna si è dimenticata di cancellare ogni traccia che possa ricondurre la missiva a lei. Samuel è andato su tutte le furie e ha paura che Cristobal – l'uomo che perseguita la coppia – possa scoprire dove si sono nascosti.

Anticipazioni Una Vita: Samuel e Genoveva in pericolo di vita

Le anticipazioni di Una Vita ci hanno rivelato che il ritorno di Samuel a Calle Acacias non è casuale. Il ragazzo sta infatti fuggendo dal persecutore della sua nuova moglie e ha deciso di trovare riparo nel vecchio quartiere che – in qualche modo – l'ha sempre protetto. Il gesto incauto di sua moglie ha messo però in pericolo tutti e due e potrebbe vanificare gli sforzi fatti sino a ora. Genoveva è sì contenta di aver fatto scarcerare Marlen ma così facendo ha firmato la loro condanna a morte. Insomma nelle trame della soap vedremo presto i coniugi Alday alle prese con questioni ben più preoccupanti dei pettegolezzi messi in giro da Susana e dalle sue amiche. Come evolverà la situazione?

