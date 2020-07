Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio Ramon propone ad Antoñito un modo per salvarlo dalla leva militare. Il Palacios si fingerà invalido.

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 15 luglio 2020. Nell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon ha un'idea per salvare Antoñito dalla chiamata alle armi: appellarsi a un particolare articolo di legge. Il Palacios dovrà fingersi invalido in modo che suo figlio possa dichiarare di essere impossibilitato ad arruolarsi perché impegnato a curare suo padre. Il difficile sarà però fingere davvero l'invalidità davanti all'ufficiale mandato dal governo a controllare.

Anticipazioni Una Vita: Antoñito rischia la vita

Negli ultimi giorni a casa Palacios sono arrivate cattive notizie. Antoñito sta per morire! Il ragazzo è stato chiamato alle armi dal Ministero e sarà costretto a fare le valigie e a raggiungere i suoi commilitoni in Africa, dove si sta combattendo una sanguinosa guerra contro i rivoluzionari. Lolita e Ramon sono molto preoccupati per il giovane ma un'idea potrebbe rivelarsi determinante per salvargli la vita.

Ramon si finge invalido in questa puntata di Una Vita del 15 luglio 2020

Antoñito rischia grosso e Ramon non può permettere che suo figlio risponda alla chiamata alle armi. Il Palacios propone al ragazzo una soluzione. C'è infatti un modo per evitare l'arruolamento. Un preciso articolo di legge stabilisce che è possibile rinunciare alle armi se un familiare è infermo. Ramon dice quindi al figlio che si fingerà invalido per giustificare la diserzione del figlio. Sembra un'idea geniale ma non sarà facile ingannare tutti da un momento all'altro.

Una Vita Anticipazioni: Ramon salverà la vita ad Antoñito?

Ramon si fingerà invalido per salvare la vita a suo figlio ma non sarà certamente facile convincere tutti dell'improvvisa malattia del Palacios. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che un ispettore arriverà ad Acacias per accertarsi che Antoñito dica la verità. Non sarà certo facile convincerlo e secondo gli spoiler le cose non andranno completamente per il verso giusto. Chissà cosa succederà!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.