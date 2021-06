Una Vita Anticipazioni 15 giugno 2021: Agustina aggredisce Genoveva, la spinge e la fa cadere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, la lettera di Ursula trasforma Agustina in una furia. La domestica aggredisce fisicamente Genoveva: la strattona fino a farla cadere!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Agustina ha un'accesa discussione con Genoveva che, a un certo punto, cade a terra, apparentemente spinta dalla domestica.

Una Vita Anticipazioni: Ursula mette Agustina contro Genoveva

Agustina riceverà una delle insidiose lettere postume di Ursula. E' nella missiva che la defunta nemica la metterà in guardia dalla sua nuova padrona Genoveva Salmeron, rivelandole che la donna ha in passato tramato contro di lei. Ha poi continuato definendola una truffatrice menzognera, una donna crudele pronta a fare del male a lei e al suo affezionato boss, Felipe. Pur non fidandosi della Dicenta, Agustina darà peso a queste parole, perché in fondo confermano le sue diffidenze e i suoi sospetti... Più tardi, in soffitta, alla presenza di Marcia e Casilda, Agustina avrà un duro faccia a faccia con Genoveva. Fuori di sé, la domestica inizierà ad insultarla e basandosi sulle accuse ingiuriose lette nella lettera, prometterà a Genoveva di smascherarla pubblicamente. Sarà durante questo duro confronto che le due arriveranno anche a prendersi a spintoni. Secondo anticipazioni sarà Genoveva ad avere la peggio!

Agustina spinge e fa cadere Genoveva, nella puntata di Una Vita del 15 giugno 2021

Agustina, visibilmente alterata a causa della lettera di Ursula, avrà un’accesa discussione con Genoveva che, a un certo punto, si ritroverà riversa sul pavimento. Ma di preciso, cosa ha rivelato la Dicenta alla sua vecchia nemica per farla infuriare? Ursula nella missiva ha riportato alla mente di Agustina i fatti del suo tragico suicidio e dell'inganno che l'ha spinta a compiere, a suo tempo, l'insano gesto. La defunta farà sapere ad Agustina che Genoveva era sua complice e quindi a conoscenza di tutto il suo piano...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva sfrutta l'aggressione per far passare Agustina per una pazza

La rivelazione trasformerà Agustina in una furia e la spingerà ad aggredire fisicamente la Salmeron. La caduta sarà la conseguenza di uno strattonamento. Ovviamente Agustina non è una donna pericolosa, è sola la rabbia a spingerla ad aggredire Genoveva, ma la machiavellica compagna di Felipe, utilizzerà questo attacco per dimostrare, a Felipe e all'intera Acacias, l'instabilità mentale della povera domestica. Dopo lo scontro infatti, si recherà subito dal suo futuro marito chiedendogli di liberarsi di Agustina. Come reagirà l'avvocato, molto legato alla fidata Saavedra?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 20 giugno 2021.

