Una Vita Anticipazioni 15 gennaio 2021: Armando invita Susana per un secondo appuntamento. Accetterà?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, vedremo lo spasimante di Susana invitarla per un secondo appuntamento. La Sarta accetterà?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00, Susana rimprovera Rosina per aver cercato di organizzare incontri romantici tra lei e Armando. L'uomo invita l'ex sarta e Felicia alla mostra di un amico pittore.

Una Vita Anticipazioni: Liberto e Rosina hanno cercato di distrarre e consolare Susana

Liberto e Rosina hanno insistito tanto affinché Susana non rinunciasse al premio vinto per la gara di disegno, ma la sarta è stata irremovibile. Di fronte a tanta riluttanza, i due, hanno insistito per scoprire di più sul turbamento della parente e Susanna ha finito per confessare ammettendo di aver imbrogliato. Liberto e Rosina, seppur sconvolti, non si sono sentiti di condannarla, anzi, hanno cercato di distrarla e consolarla.

Una Vita Anticipazioni: Susana alle prese con un appuntamento al buio

Susana si sente in colpa ed è molto giù di corda, è per questo che Rosina insisterà con Liberto per organizzarle un incontro romantico con Armando. Il Seler, incalzato dalla moglie, porterà la Zia al nuovo secolo dove incontrerà l'uomo. Per Susana si tratterà di una gran sorpresa, a tratti imbarazzante, ma nonostante le sue resistenze ad ammetterlo, anticipazioni rivelano, che Rosina e Liberto avranno colto nel segno: Armando è l'uomo adatto per Susana.

Armando invita Susana per una seconda uscita, nella Puntata di Una Vita del 15 gennaio 2021

Susana brontola ancora, non riesce a digerire l'ingerenza dell'amica nella sua vita privata, ma soprattutto si rifiuta di ammettere che in fondo quell'appuntamento con Armando le ha scaldato il cuore. L'uomo le piace, ma la Ruiz è troppo rigida e "bacchettona" per ammetterlo. Quando però il galante spasimante la inviterà per una nuova uscita - assolutamente nelle sue corde, dato che le organizzerà una visita ad un mostra di un amico pittore - non riuscirà proprio a rifiutare. Del resto Armando dimostrerà una certa furbizia: per evitare l'imbarazzo della donna, ha infatti invitato anche una sua amica, Felicia. Susana sentirà così di poter accettare l'appuntamento senza compromettersi!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.