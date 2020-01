Una Vita Anticipazioni 15 gennaio 2020: Lucia riabbraccia Celia e Telmo diventa l'eroe di Acacias

Anticipazioni TV

Telmo è l'eroe di Acacias e Lucia riabbraccia Celia, finalmente felice di vederla in salute.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 15 gennaio 2020 – padre Telmo è diventato l'eroe di Acacias. Tutti lo ringraziano per aver salvato Celia e Felipe, che finalmente possono riabbracciare Lucia. Intanto Leonor e Iñigo finiscono per litigare. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia riabbraccia Celia in questa puntata di Una Vita del 15 gennaio 2020

L'incubo è finito e Celia – insieme a Felipe – possono riaprire la loro casa, messa in quarantena a causa della loro malattia. Gli Alvarez – Hermoso sono in vita grazie a Telmo. Il sacerdote, noncurante del pericolo di contagio, ha fatto irruzione nell'appartamento della coppia e ha somministrato loro una cura sperimentale che li ha salvati. Ora Telmo è l'eroe di tutti gli abitanti di Acacias e di Lucia, che può riabbracciare sua cugina e l'avvocato finalmente felice. L'Alvarado torna così a guardare con occhi incantanti il religioso, che più di una volta le ha dimostrato che farebbe di tutto per lei. Ovviamente per Samuel questo non è altro che un grosso ostacolo ai suoi piani.

Una Vita: Leonor e Iñigo litigano furiosamente

Flora ha scoperto la grande quantità di denaro che suo fratello nascondeva in casa e ha spinto Leonor a chiedere spiegazioni al suo compagno. La bella pasticcera intuisce che Iñigo sta nascondendo qualcosa ma l'Hidalgo sembra non averle creduto...fino a quando anche lei non si scontra con il ragazzo. Leonor e Iñigo finiscono per litigare furiosamente a causa delle bugie del giovane, che invece di andare a lavoro ha cominciato a scommettere sugli incontri di boxe. Sarà questo faccia a faccia molto duro a portare i due a prendere un'importante decisione.

