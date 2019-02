Una Vita Anticipazioni 15 febbraio 2019: Samuel e Blanca indagano su Olga

Nella puntata di Una Vita di venerdì 15 febbraio 2019, Samuel e Blanca raggiungono il Bosco delle Dame per scoprire la verità su Olga, che ha iniziato a imitare in tutto e per tutto la gemella. Intanto Maria Luisa si infuria con Victor per non averle rivelato di Susana e Simon. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Le stranezze di Olga si fanno sempre più preoccupanti. Blanca è ora certa che il racconto di sua madre corrisponda al vero e decide di indagare.

Blanca e Samuel alla ricerca della verità su Olga in questa puntata di Una Vita del 15 febbraio 2019

Blanca ha timore di Olga e dei suoi strani comportamenti. Decide quindi di scoprire la verità sulla sua gemella e per farlo chiede a Samuel di accompagnarla al Bosco delle Dame. È lì che Ursula ha abbandonato Olga ed è lì che – secondo i racconti della ragazza – la ragazza è cresciuta. Olga intanto inizia a diventare sempre più inquietante. Imita Blanca non solo nel modo di vestirsi ma anche nel modo di comportarsi. Jacinto invece rientra ad Acacias e rivela a Fabiana e a Sevante che grazie alle loro lezioni di seduzione, è diventato un vero e proprio dongiovanni.

Victor preoccupato per il segreto di Simon

Elvira ha rivelato il segreto di Simon a Maria Luisa e la ragazza, particolarmente sconvolta, è corsa dal suo fidanzato Victor. La Palacios è furiosa con lui per non averle mai confidato che Simon è il figlio illegittimo di Susana. Il buon Séler, più che preoccuparsi della furia della sua compagna, si affretta ad avvertire il suo amico Simon che il suo segreto è in pericolo. Certo Maria Luisa non tradirà la parola data a Elvira e non rivelerà a nessuno quanto scoperto ma la Valverde potrebbe voler vendicarsi del Gayarre proprio colpendolo nel profondo.

