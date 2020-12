Una Vita Anticipazioni 15 dicembre 2020: Tregua tra Lolita e Carmen, ma ormai è Guerra tra i mariti!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Carmen e Lolita decidono di siglare un armistizio, ma Ramon e Antonito non hanno intenzione di deporre le armi.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.20 su Canale5, Lolita e Carmen raggiungono un accordo di convivenza suddividendosi le faccende di casa. Ora sono Ramon e Antonito - che tanto hanno fatto per riportare la pace tra le due mogli - a non sopportarsi.

Una Vita Anticipazioni: Ramon redarguisce Lolita, Antonito si infuria

Ramon è stanco dei battibecchi tra Lolita e Carmen. Il Palacios redarguisce la sua giovane nuora e le confessa di non sopportare più i suoi capricci. Ma questo atteggiamento finisce per indispettire Antoñito, che non gradisce che suo padre abbia alzato la voce con sua moglie. Antoñito infatti, nel vedere sua moglie attaccata, si schiera dalla sua parte, contro suo padre. Le cose prenderanno davvero una piega inattesa. Non saranno solo le due donne a dare problemi in casa ma anche padre e figlio.

Carmen e Lolita fanno pace nella speranza che tutto torni come prima, nella Puntata di Una Vita del 15 dicembre 2020

Che Carmen e Lolita – vedendo i loro mariti l'uno contro l'altro – non decidano di metterci una pietra sopra e fare pace per il bene di tutti? Esatto, è proprio quello che rivelano le anticipazioni della puntata di Una Vita del 15 dicembre. Le due donne capiscono finalmente che il momento di finirla, di mettere da parte ogni rancore per il bene della famiglia. Vedere Ramon e Antonito, padre e figlio, l'uno contro l'altro, ha scosso Carmen e Lolita al punto da convincerle a seppellire l'ascia di guerra. La speranza è che tutto torni come prima...

Una Vita Anticipazioni: Ramon e Antonito non ne vogliono sapere di fare la pace

Purtroppo il danno è fatto, pare infatti che i due capofamiglia, nonostante l'armistizio siglato dalle due moglie, non abbiano alcuna intenzione di deporre le armi. Antonito è arrabbiato con suo padre, non è più un bambino e non accetta che Ramon redarguisca lui o sua moglie, soprattutto se il motivo è difendere la nuova arrivata, Carmen. al contempo Ramon, giudica figlio e nuora, due giovani viziati e irrispettosi, e ci tiene a dare loro una lezione. Insomma, mancanza di comunicazione e superbia, mineranno il rapporto padre e figlio

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.