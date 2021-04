Una Vita Anticipazioni 15 aprile 2021: Andrade ha un piano per liberarsi di Felipe!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Andrade invita bruscamente l'avvocato Velasco a non fare troppe domande e gli dice che penserà lui a Felipe!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Cesáreo organizza un paso doble intimo in soffitta con Arantxa e la bacia. Andrade invita bruscamente l'avvocato Velasco a non fare troppe domande e gli dice che penserà lui a Felipe. Úrsula si introduce in casa di Genoveva e le lascia un quotidiano aperto sulla scrivania. Felipe cerca Santiago per chiedergli il permesso di istruire Marcia in vista del processo, ma l'uomo lo aggredisce.

Una Vita Anticipazioni: Cesareo e Arantxa si baciano

La storia segreta tra Cesareo e Arantxa va avanti, i due non vogliono assolutamente che si sappia della loro frequentazione, anche se ormai in molti sospettano che la loro sia una amicizia romantica. Sarà la soffitta a fare da sfondo al primo bacio tra il vigilante e la simpatica cameriera, dopo un romantico passo doble infatti, Cesareo si farà coraggio e stamperà un dolce bacio sulla bocca della donna.

Andrade conferma il patto con Ursula, nella Puntata di Una Vita del 15 aprile 2021

Andrade, il losco trafficante di donne ha raggiunto un accordo con Ursula, è pronto a svelare alla Dicenta la verità sul conto di Santiago, ma tutto ha un prezzo: se vuole sconfiggere la sua nemica Genoveva, grazie alla sua alleanza, dovrà sbarazzarsi di Felipe. Certo che la Dicenta porterà a termine il suo compito, Andrade invita bruscamente l'avvocato Velasco a non fare troppe domande e gli dice che penserà lui all'Alvarez Hermoso.

Ursula minaccia Genoveva, Santiago intanto, aggredisce Felipe

Mentre Ursula si introduce a casa di Genoveva per lasciarle un messaggio minaccioso, Felipe spera di coinvolgere Marcia nel processo contro Andrade e cerca Santiago per chiedergli il permesso. Ursula fa trovare alla nemica un quotidiano aperto sulla sua scrivania, in bella vista c'è la notizia della morte del finto dottore assoldato per mentire a Agustina riguardo alla sua malattia. Si tratta ovviamente di un avvertimento! Nel frattempo Felipe si reca da Santiago per chiedere a l'uomo il permesso di istruire Marcia in vista del processo, ma l'uomo lo aggredisce.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 12 al 17 aprile 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.