Una Vita Anticipazioni 15 agosto 2020: Acacias scende in Piazza contro la Banca Centrale di Spagna

Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 15 agosto 2020 rivelano che gli abitanti di Acacias si organizzeranno in protesta, presa di mira sarà la Banca Centrale di Spagna.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, gli abitanti di Acacias, furiosi per il fallimento del Banco Americano, organizzano una protesta per strada con cartelli e slogan. Marcelina gioca a carte con Jacinto, Servante e Casilda, ed è così felice che accetta di fare pace con il marito. Carmen, in pena per la scomparsa di Ramon, chiede aiuto a Felipe.

Una Vita: La Banca Americana è fallita l'intera Acacias è in rovina

I Signori di Acacias sono costretti a fare i conti con la realtà. I giornali ne parlano ormai da ore, la Banca Americana è fallita e con essa tutti i suoi investitori. Palacios, Rubio-Seler, Dominguez e molti altri, sono ridotti in rovina. Hanno investito tutto in questo affare e ora non gli resta più nulla. Alfredo cerca di rassicurarli dicendo che si tratta solo di una manovra politica, che i quotidiani mentono per mettere in cattiva luce il colosso Bancario, ma gli investitori sono nel panico! Le illazioni su un complotto contro la Banca non bastano a calmare gli animi e la Salmeron decide quindi di venire in soccorso del marito. La donna scenderà in piazza e, faccia a faccia con gli investitori, scaricherà ogni colpa sulla Banca Centrale di Spagna, suggerendo di contattare un alto funzionario dell'Istituto per ottenere un chiarimento. Un certo Federico Suñol...

Gli investitori protestano contro la Banca Centrale di Spagna, nella Puntata di Una Vita del 14 agosto 2020

In attesa di sapersene di più, l'intera Acacias si mobilità organizzando una protesta, sono tutti uniti contro la Banca centrale di Spagna, anche Alfredo e Genoveva danno il loro sostegno partecipando alla manifestazione. La città è in tumulto, tutti i Signori sono scesi in piazza mentre i domestici guardano attoniti la rovina dei loro padroni.

Una Vita: Carmen in pena per Ramon...

C'è anche chi nella soffitta approfitta del trambusto per prendersi qualche attimo di svago, come Marcellina, che si appassiona al gioco delle carte. Chi invece sta vivendo un momento di grande sconforto è Carmen, in pena per gli incauti investimenti fatti da Antonito in assenza di Ramon - il ragazzo ha infatti ottenuto un prestito usando le proprietà di famiglia come garanzia - ma soprattutto per la scomparsa del compagno, che da giorni non da alcuna notizia di sé...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

