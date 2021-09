Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2021: Cesareo al banco dei testimoni!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 14 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Cesareo sale al banco dei testimoni, ma Velasco è pronto a screditare la sua deposizione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 14 settembre 2021, alle 14.10, Cesareo, teso come una corda di violino, sale al banco dei testimoni. Velasco, pronto a screditare la sua deposizione, prepara una trappola per confonderlo davanti al giudice.

Una Vita: Cesareo e Laura hanno accusato Genoveva

Cesareo era finito in prigione accusato dell'omicidio di Marcia, si era in realtà solo trattato di una mossa astuta di Mendez per tirare fuori la verità al timoroso vigilante. L'uomo infatti, il giorno dell'omicidio, aveva visto una donna seguire la povera Sampaio. Stiamo parlando di Genoveva Salmeron. A confermare i sospetti verso la neo moglie dell'avvocato Alvarez Hermoso, sono poi arrivate le accuse di Laura, la nuova domestica del Civico 38. La cameriera ha infatti riconosciuto l'arma del delitto e ha rivelato di averla vista tra le mani della Salmeron solo il giorno prima che Marcia venisse brutalmente pugnalata.

Cesareo sul banco dei testimoni, nella puntata di Una Vita del 14 settembre 2021

Genoveva finisce in prigione, ma non ci resta per molto, Laura infatti, ritratta. La domestica, ricattata dalla machiavellica Dark Lady, rivede la sua confessione e riapre molti dubbi sulla colpevolezza di Genoveva. La Salmeron viene immediatamente scarcerata. Il delitto di Marcia resta impunito. E' avvenuto per mano di ignoti, secondo le indagini, ma ora a pronunciarsi dovrà essere il giudice, sondando la credibilità dei testimoni e ascoltando i loro racconti. In quell'aula c'è davvero il colpevole del brutale assassinio? E' sull'assenza di prove e, sul dubbio riguardo la credibilità dei testimoni alla sbarra, che Velasco baserà la sua difesa. Il primo a parlare sarà proprio Cesareo. L'avvocato di Genoveva è pronto a dargli filo da torcere...

Una Vita Anticipazioni: Velasco riesce a screditare la deposizione di Cesareo

il vigilante viene ascoltato dal giudice e contro interrogato dall'accusa e dalla difesa. Felipe ha cercato di assumere la difesa di Genoveva, così da riuscire ad incastrarla, ma la trappola tesa si è rivelata fallimentare: la scaltra Salmeron ha declinato l'offerta e si è affidata alle mani esperte e truffaldine del solito Velasco. Cesareo viene chiamato a deporre, il vigilante è agitato e Velasco cerca di metterlo ancora più in difficoltà. L'avvocato gli tende una trappola e l'inesperto Cesareo si fa fregare, va nel pallone e la sua deposizione risulta incerta e confusa. Velasco è riuscito a screditarlo!

