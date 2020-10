Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Genoveva mette a segno il suo piano contro Alfredo.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva cerca di incontrae Felipe in privato ma l'avvocato non vuole vederla e riesce sapientemente ad evitarla. La Salmeron non si perde d'animo e appena tornata a casa, mette in atto il suo piano contro Alfredo. Racconta infatti al marito di aver incontrato un suo vecchio amico, Elodio, il giovane con cui in passato il Bryce ha avuto una relazione segreta.

Anticipazioni Una Vita: Felipe confessa di aver un piano contro Genoveva

Marcia e Felipe si sono baciati e l'avvocato ha rivelato alla domestica il suo piano contro Genoveva. L'Alvarez – Hermoso ha infatti intenzione di liberarsi della vedova Alday e di farlo una volta per tutte. Marcia tira un sospiro di sollievo. La ragazza ora può sperare di riuscire a conquistare il cuore dell'avvocato, di cui si è perdutamente innamorata, in barba al compito assegnatole da Ursula. Ricordiamo infatti che Marcia è una spia, al soldo della Dicenta e che, secondo i patti, dovrebbe fornire preziose informazioni su Felipe, Ramon e Antoñito. La giovane però non sembra per nulla interessata al suo ruolo.

Una Vita Anticipazioni: Felipe si rifiuta di incontrare Genoveva

Felipe ha finto di avere interesse in Genoveva e la ragazza, convinta di aver sedotto l'avvocato, si trova a fare i conti con la realtà. La Salmeron, che già in precedenza ha rivelato all'Alvarez – Hermoso di voler uccide Alfredo, si reca da lui per informarlo delle novità. Felipe però si rifiuta di vederla in privato, rispedendola a casa Bryce con un nulla di fatto.

Genoveva inganna Alfredo in questa puntata di Una Vita del 14 ottobre 2020

Pur senza l'appoggio di Felipe, Genoveva è pronta a passare all'azione contro Alfredo. La Salmeron ha escogitato un modo per far cadere in trappola suo marito e stavolta, sicuramente, riuscirà nel suo intento. Al ritorno a casa infatti, la donna mente al marito dicendogli di aver fatto tardi a causa di un felice incontro. Gli racconta infatti di aver trovato un suo vecchio amico, Elodio, un giovane di cui Alfredo è ancora invaghito e con cui, in passato, ha avuto una relazione segreta. Genoveva promette al consorte di organizzare un incontro tra loro ma nella sua mente c'è ben altro...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.