Una Vita Anticipazioni 14 maggio 2021: Maite dice addio a Camino!

Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni: Le prove del concerto di Natale sono un disastro, Cesareo è sconfortato!

Arantxa, la domestica di Casa Dominguez, è sempre nei pensieri di Cesareo che, grazie all'aiuto di Jacinto e Servante, sta organizzando un concerto Natalizio che sorprenda la donna e lo aiuti a conquistarla. Purtroppo, nonostante l'impegno, i tre amici si renderanno presto conto che il loro spettacolo rischia di trasformarsi in un vero flop. Le prove saranno disastrose e il vigilante inizierà a pensare di ritirarsi e di mandare tutto a monte.

Maite decide di lasciare Acacias per non mettere Camino ulteriormente nei guai, nella Puntata di Una Vita del 14 maggio 2021

Dopo che Felicia ha scoperto della disobbedienza di sua figlia, Camino si è vista costretta a correre ai ripari. Felicia ha scoperto semplicemente che lei e Maite sono ancora amiche, ma non immagina certo che abbiano una storia, è per questo che la ragazza deve riuscire a rabbonire la madre, farle credere di essersi pentita, per evitare che indaghi e scopra qualcosa di molto più compromettente. Ha infatti organizzato una cena speciale durante la quale le ha chiesto perdono e le ha promesso di chiudere tutti i rapporti con l'artista. Di fronte a questa ennesima complicazione e decisa a non mettere ulteriormente nei guai l'amante, Maite deciderà di lasciare per sempre Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Ursula mette Marcia in guardia da Santiago, ma lei la colpisce!

Mentre Genoveva studia un piano per liberarsi di lei e metterla a tacere per sempre, Ursula avvicina Marcia e la mette in guardia da Santiago e Genoveva. Marcia conosce già la verità su suo marito, ma non immagina che l'uomo abbia agito in combutta con Genoveva e che sia ancora legato a doppio filo alla pericolosa Dark Lady. Nonostante le sconvolgenti rivelazioni, la Sampaio non accetterà i consigli della Dicenta, anzi, si infurierà colpendola!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.