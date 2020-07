Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni della puntata di Beautiful. Nelle Trame dell'episodio del 14 luglio 2020 Emilio scopre che Victoriano non è chi dice di essere e teme per la vita di Cinta.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 14 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felicia chiede a suo figlio Emilio di indagare su un suo cliente, che sospetta essere uno spacciatore di banconote false. Il ragazzo si mette subito all'opera e scopre che si tratta di Victoriano. L'uomo, che si presenta come impresario, è in realtà un losco figuro che abbindola giovani ragazze promettendo loro un futuro roseo nel mondo dello spettacolo, Purtroppo tra queste ragazze c'è anche Cinta.

Anticipazioni Una Vita: Cinta in difficoltà

Nelle puntate precedenti di Una Vita abbiamo visto che Cinta si è cacciata nei guai. La ragazza è finita in una faccenda molto più grande di lei, proprio ora che sua madre aveva accettato che lei diventasse una ballerina. Un raid all'interno de El Cafetin ha sbattuto la ragazza in prigione, con l'accusa di falsificazione di banconote. Cinta è ovviamente innocente e riesce a lasciare la prigione portandosi dietro però un'onta di vergogna. Furiosa per la situazione, Bellita caccia Cinta da Acacias, imponendole di tornare in collegio in Svizzera.

Una Vita Anticipazioni: Cinta si affida a Victoriano

I Dominguez riescono a far scagionare Cinta ma per la ragazza non c'è speranza di essere accettata nel collegio svizzero in cui la vuole spedire sua madre. La direttrice dell'istituto, saputo dello scandalo scoppiato contro di lei, comunica di poterla accogliere nella sua prestigiosa scuola. José convince quindi Bellita a lasciare Cinta a Calle Acacias e farla studiare a casa insieme ad Arantxa. Intanto però la giovane ballerina, per non rovinare la sua carriera, si affida a Victoriano, un impresario che le promette grande successo. In cambio però Cinta gli chiede di non utilizzare il nome di Donna del Mistero.

Emilio scopre la vera identità di Victoriano nella puntata di Una Vita del 14 luglio 2020

Il personaggio di Victoriano entra nelle trame della soap e comincia a destare molti sospetti. Felicia invita Emilia a tenere d'occhio un cliente, convinta che questo possa spacciatore banconote false. Il ragazzo accontenta sua madre e comincia a controllare il sospettato. Purtroppo scoprirà che Victoriano, l'uomo che ha visto parlare con Cinta, è invischiato in questo losco affare. Il presunto impresario si scopre essere un imbroglione, che promette alle giovani – con l'inganno – un futuro roseo nel mondo dello spettacolo. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Emilio cercherà di informare Cinta di quanto scoperto ma la ragazza non accetterà altre intromissioni nella sua vita.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.