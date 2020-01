Una Vita Anticipazioni 14 gennaio 2020: Celia e Felipe sono salvi grazie a Telmo!

Anticipazioni TV

Finalmente, Lucia viene a sapere che Telmo, Celia e Felipe stanno bene! L'Alvarado non sa come ringraziare il sacerdote. Leonor e Flora, invece, sono sempre più preoccupate per Iñigo...

Nell'episodio di Una Vita di domani, martedì 14 gennaio 2020, vedremo Celia e Felipe finalmente fuori pericolo, grazie a Telmo. Lucia gli è grata. Iñigo, invece, non ha ancora abbandonato la sua fissazione per le scommesse... Scopriamo che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 alle 14.10.

Lucia è grata a Telmo per aver salvato Celia e Felipe nell'episodio di Una Vita del 14 gennaio 2020

Telmo, coraggiosamente, ha preso la decisione di restare accanto a Celia e Felipe, i quali hanno contratto il virus che ha ucciso numerosissimi abitanti dell'Hoyo. Il parroco, per amore del prossimo, ma anche e soprattutto per amore di Lucia - disperata per le condizioni di salute dell'amata cugina, e del marito di quest'ultima -, ha sfidato la morte. A Padre Telmo, quindi, è stato affidato il compito di somministrare ai coniugi malati una cura sperimentale. Non avendo più notizie, l'Alvarado aveva perso le speranze. Telmo, però, sta bene e, finalmente, esce trionfante da casa Alvarez-Hermoso. Susana, per omaggiare il sacerdote di Acacias, sta organizzando un rinfresco alla "Deliciosa". Lucia, intanto è immensamente grata a Telmo... e non lo nasconde.

Una Vita: Iñigo è finito in un brutto giro

Nel frattempo, Leonor sta discutendo con Flora di Iñigo. Entrambe sono piuttosto inquiete a causa del giovane; infatti, non solo lo vedono strano, ma hanno anche trovato sul bancone della pasticceria uno scrigno pieno di soldi! In effetti, grazie a Liberto, il Barbosa ha avuto accesso ad una società ginnica in cui può assistere a delle gare di boxe... e scommettere. Il giovane, spesso, punta delle cifre importanti e, alle volte, vince. La Hidalgo chiede all'esuberante cognata di non smettere di fidarsi del fratello, nonostante i dubbi che nutrono da qualche tempo su di lui. Le ragazze sono convinte che Iñigo sia nei guai, e non si sbagliano: il Barbosa è davvero finito in un brutto giro, e, incosciente, non ha alcuna intenzione di uscirne...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.