Una Vita Anticipazioni 14 febbraio 2020: Telmo è nei guai! Chi lo salverà da Espineira?

Espineira rivela a Fra Guillermo che Telmo ha cercato di imbrogliare Lucia per conto dell'Ordine del Cristo Giacente.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – venerdì 14 febbraio 2020 – Fra Guillermo è sconvolto! Espineira ha rivelato un segreto terribile su Telmo e il frate non può credere che il suo pupillo sia stato capace di tanto. Ci deve essere per forza una spiegazione! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Fra Guillermo sconvolto dalla verità su Telmo in questa puntata di Una Vita del 14 febbraio 2020

Espineira ha picchiato duro e ha confessato tutti i peccati di Telmo. Fra Guillermo è sconvolto, non tanto dal sapere che il suo pupillo si sia innamorato e abbia baciato la bella Lucia, quanto dallo scoprire che il sacerdote ha lavorato in combutta con il priore per l'Ordine del Cristo Giacente. Venire a conoscenza che il ragazzo a cui ha fatto da mentore ha tentato di ingannare l'ingenua Alvarado, è un colpo troppo grande e ora capisce cosa Telmo stava cercando di nascondergli. Guillermo è però convinto che ci sia una spiegazione a tutto questo e presto chiederà al diretto interessato.

Una Vita Anticipazioni: Telmo rimarrà solo?

Ora che Fra Guillermo sa la verità sul suo conto e che Lucia sta per sposare Samuel, Telmo rischia di perdere le uniche persone che hanno creduto veramente in lui. Il giovane, che ha tentato di espiare i suoi peccati con il digiuno e con la frusta, ora non sa più che fare. Espineira si è vendicato di lui e del suo ammutinamento e il suo mentore avrà perduto la fiducia in lui. Ma non tutto è perduto. Gli spoiler ci rivelano che presto il bel Telmo prenderà una decisione davvero sconvolgente.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.