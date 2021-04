Una Vita Anticipazioni 14 aprile 2021: Tensione alle stelle tra Santiago e Felipe!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 14 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, scoperto l'aiuto offerto da Felipe, Marcia corre a ringraziarlo, Santiago però li scopre ed esplode contro l'avvocato intimandogli di stare lontano da sua moglie.

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Santiago intima a Felipe di stare lontano da sua moglie. Cesareo dice a Felicia, preoccupata per i malumori di Camino, che la ragazza è innamorata ma non corrisposta.

Santiago scopre Marcia con Felipe, nella Puntata di Una Vita del 14 aprile 2021

Marcia è riuscita ad ottenere il posto di cameriera personale, è molto felice, ma ha qualche sospetto riguardo alla fortuna che le è capitata. Effettivamente, dopo aver interrogato i vicini, la giovane scopre di aver ottenuto l'impiego grazie alla raccomandazione di Felipe, che ha messo una buona parola con l’ambasciatore. E' a quel punto che la Sampaio decide di raggiungerlo per ringraziarlo, Felipe, vedendola così radiosa, le confessa di pensare ancora a lei. Santiago sopraggiunge proprio in quel momento...

Una Vita Anticipazioni: Un confronto durissimo, Santiago contro Felipe!

Santiago è riuscito a strappare Marcia a Felipe, ma in fondo sa di non essere mai riuscito a cancellare la ragazza dal suo cuore, ne a far dimenticare a Marcia l'uomo che stava per sposare. E' per questo che da mesi cerca di tenere alla larga l'avvocato e di convincere la Sampaio a lasciare con lui Acacias. Purtroppo i gravi problemi finanziari che affliggono la coppia non hanno permesso la sperata fuga verso Cuba, ma grazie al lavoro appena ottenuto da Marcia le cose potrebbero cambiare, finalmente possono mettere da parte il denaro necessario per dire addio al insidioso quartiere. A scombussolare i piani di Santiago però, è una clamorosa scoperta, quasi per caso infatti, assistendo ad un incontro tra Felipe e Marcia, verrà a sapere raccomandazione dell'Alvarez Hermoso a sua moglie. Il Becerra esploderà contro il povero Felipe, intimandogli di stare lontano da sua moglie. Anticipazioni di Una Vita rivelano che il confronto sarà durissimo!

Una Vita Anticipazioni: Cesareo è convinto che Camino soffra a causa di un amore non corrisposto!

Maite, finalmente superata l'iniziale ritrosia, ha ammesso a Camino di provare dei sentimenti per lei, dopo la difficile confessione però ha deciso di lasciare il quartiere e allontanarsi dalla donna che le fa battere il cuore. L'artista, consapevole delle difficoltà che persone dello stesso sesso sono costrette ad affrontare per poter vivere il loro amore, ha infatti preferito fare un passo indietro e rinunciare alla storia con la bella Pasamar. Ma per la figlia di Felicia l'abbandono è doloroso, la poverina sta vivendo un momento di lacerante sofferenza e tutti intorno a lei si interrogano sulle cause di questo evidente malumore. Felicia, in particolare, è molto preoccupata per la condizione della figlia. A correre in soccorso della proprietaria del Nuovo Secolo è Cesareo, l'uomo sa riconoscere le pene d'amore, è certo infatti della sua tesi: il vigilante chiarisce a Felicia che a causare la tristezza di Camino è di certo un amore non corrisposto! Nessuno ovviamente immagina che a rapire il cuore della ragazza possa essere stata una donna...

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 12 al 17 aprile 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.