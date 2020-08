Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 14 agosto 2020 rivelano di un duro colpo per gli investitori di Acacias: la Banca Americana è Fallita! Genoveva e Alfredo devono delle spiegazioni...

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, letta sui giornali la notizia del fallimento del Banco Americano, gli investitori chiedono spiegazioni ad Alfredo, ma lui nega dicendo che si tratta solo di una manovra politica contro la banca. Ursula, al servizio dei Bryce, riferisce a Genoveva del successo del suo piano: l'intera Acacias è ormai nel panico. I vicini non si placano e preoccupati pretendono di sapere la verità. A quel punto Genoveva scarica la colpa sulla Banca di Spagna e suggerisce di chiedere spiegazioni a un consigliere dell’istituto: Federico Suñol.

La Banca Americana fallisce, nella Puntata del 14 agosto 2020

I Signori di Acacias sono costretti a fare i conti con la realtà. I giornali ne parlano ormai da ore, la Banca Americana è fallita e con essa tutti i suoi investitori. Palacios, Rubio-Seler, Dominguez e molti altri, sono ridotti in rovina. Hanno investito tutto in questo affare e ora non gli resta più nulla. Alfredo cerca di rassicurarli dicendo che si tratta solo di una manovra politica, che i quotidiani mentono per mettere in cattiva luce il colosso Bancario, ma gli investitori sono nel panico!

Leggi anche Una Vita Anticipazioni: Antonito impegna le Proprietà di Famiglia!

Una Vita: Gli investitori organizzano una protesta

Il Piano di Genoveva è perfettamente riuscito e per la Salmeron è tempo di festeggiamenti. La Dicenta torna a Casa Bryce con ottime notizie per la sua alleata, il quartiere è in tumulto e la disperazione dilaga. Possono finalmente brindare. Gli abitanti del quartiere, sconvolti, si stanno già organizzando in protesta, ma sono i pochi a credere nell'efficacia di una manifestazione. Il sospetto di essere stati truffati inizia a farsi largo nelle loro menti.

Una Vita: Genoveva scarica la colpa sulla Banca di Spagna

Alfredo e Genoveva devono delle spiegazioni. Le illazioni su un complotto contro la Banca non bastano più a calmare gli animi e la Salmeron decide quindi di venire in soccorso del marito. La donna scenderà in piazza e, faccia a faccia con gli investitori, scaricherà ogni colpa sulla Banca Centrale di Spagna, suggerendo di contattare un alto funzionario dell'Istituto per ottenere un chiarimento. Un certo Federico Suñol...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 16 agosto 2020