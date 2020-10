Una Vita Anticipazioni 13 ottobre 2020: Felipe rivela a Marcia il suo piano contro Genoveva...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Felipe rivela a Marcia di non aver alcun interesse per Genoveva ma di avere, anzi, un piano contro di lei.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia rivela a Felipe di essere gelosa di Genoveva ma l'avvocato la rassicura immediatamente: non ama la Salmeron e sta solo fingendo di essere interessato a lei per farla cadere in trappola. Intanto Ursula corre ad avvertire Alfredo che Ramon è riuscito a fare un grosso investimento.

Anticipazioni Una Vita: Felipe bacia Marcia

Sembra che il triangolo amoroso tra Marcia, Felipe e Genoveva, stia volgendo al termine. Ebbene sì, l'Alvarez – Hermoso, dopo aver scoperto che la sua domestica è stata aggredita e aver giurato di vendicarla, si è lasciato andare ai suoi sentimenti. Insomma Felipe ha baciato Marcia, rendendo la ragazza così felice per il suo gesto da essere speranzosa che il suo datore di lavoro, provi davvero un sentimento sincero nei suoi confronti.

Felipe rivela di avere un piano contro Genoveva in questa puntata di Una Vita del 13 ottobre 2020

Marcia, dopo aver baciato Felipe, confessa di essere molto gelosa di Genoveva e di aver paura che il suo capo abbia un reale interesse per lei. L'avvocato si affretta a rassicurarla: nonostante quello che ha fatto credere a tutti, lui non prova alcun sentimento per la Salmeron anzi... L'Alvarez – Hermoso rivela alla sua domestica di avere un piano ben preciso contro la vedova Alday e di essere prossimo a centrare il suo obiettivo: disfarsi una volta per tutte di lei.

Una Vita Anticipazioni: Ursula tiene d'occhio Ramon

Alfredo è furioso che i suoi piani stiano fallendo uno dopo l'altro e ritiene sua moglie, responsabile di quanto sta succedendo. Il sedicente banchiere, accusato di frode, si è trovato ad affrontare l'ira dei cittadini di Acacias, ormai a conoscenza del suo inganno. Tutto merito di Ramon, che con la sua caparbietà è riuscito a mettere all'angolo il Bryce, senza però centrare l'obiettivo di mandarlo in prigione. Il Palacios è il vero nemico per Alfredo ed è proprio per questo che Ursula, scoperto che Ramon ha trovato i soldi per fare un grosso investimento, corre a informare il suo alleato di quanto sta succedendo a sua insaputa. Cosa farà ora Alfredo Bryce?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 18 ottobre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.