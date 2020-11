Una Vita Anticipazioni 13 novembre 2020: Genoveva torna all'attacco...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 13 novembre. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Genoveva vuole riabilitare la sua reputazione e riconquistare la fiducia di Felipe. Ma fa tutto parte di un piano per liberarsi di Marcia.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva torna all'attacco. La Salmeron, dopo aver saputo che Marcia è diventata la signora di casa Alvarez – Hermoso, ha cambiato i suoi piani. Non solo non lascerà più Acacias ma ha intenzione di recuperare la stima di Felipe. Per farlo propone a Liberto e Ramon di noleggiare una nave per aiutare i soldati spagnoli feriti in Marocco, a tornare a casa. Riuscirà nel suo piano?

Anticipazioni Una Vita: Marcia è una signora ma qualcuno la minaccia

Dopo essersi liberato di Genoveva – che sembrava aver rinunciato a lui – Felipe può finalmente godersi il suo amore con Marcia. L'Alvarez – Hermoso è pronto al grande passo ma prima ha spogliato Marcia dei suoi vestiti da domestica, per farle indossare quelli da signora. La bella Sampaio è felice di essere libera di amare chi vuole ma qualcuno dal passato sembra tornato a minacciarla. Marcia ha paura! Un uomo – e lei purtroppo sa chi – si è intrufolato nel palazzo e le ha lasciato un avvertimento! Cosa dobbiamo aspettarci ora?

Genoveva torna all'attacco, Felipe sarà suo! Ecco cosa succede nella puntata di Una Vita del 13 novembre 2020

Genoveva sembrava aver rinunciato a Felipe ma gli eventi degli ultimi giorni pare abbiano fatto cambiare idea alla Salmeron. La donna ha detto no a uccidere Marcia ma ciò non vuol dire che lascerà la sua rivale libera di prendersi ciò che non le spetta: essere una signora! La vedova di Samuel torna quindi alla riscossa e decide di riscattare la sua reputazione agli occhi dell'avvocato di cui si è invaghita. Nel suo piano sono compresi Liberto e Ramon, a cui propone di noleggiare una nave per aiutare i soldati spagnoli feriti in Marocco, a tornare a casa. Mostrandosi così magnanima, la donna spera che l'Alvarez – Hermoso torni a guardarla con occhi dolci. Sarà allora che tenterà di nuovo di sedurlo.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva e Marcia, la sfida continua

La rivalità tra Genoveva e Marcia continuerà ancora per un bel po'. Se nelle scorse puntate della soap ci era sembrato che la Salmeron avesse deciso di ritirarsi, secondo le Anticipazioni di Una Vita dobbiamo quindi ricrederci. Anzi è balzato all'occhio - proprio quando tutto pareva destinato a risolversi completamente - che Marcia sia stata minacciata. Insomma il sospetto è che Genoveva sia implicata nella strana e preoccupante scoperta della Sampaio e che presto le due donne si ritroveranno faccia a faccia. Che il finale possa essere più tragico del previsto?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 novembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.