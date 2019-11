Una Vita Anticipazioni 13 novembre 2019: Carmen nei guai, ecco perché

Anticipazioni TV

I timori di Carmen si rivelano esatti. Raul tradisce sua madre rivelando a suo padre dove si trova la donna.

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 13 novembre 2019, mentre Ursula – senza la protezione di Telmo – è in balia dei suoi nemici, Raul tradisce la madre dando al padre l'indirizzo della nuova abitazione di Carmen. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Ursula in balia dei suoi nemici nella puntata di Una Vita del 13 novembre 2019

Per Ursula saranno momenti davvero difficili. La perfida ex Dark Lady di Acacias si troverà di nuovo ad affrontare gli abitanti di Acacias, furiosi contro di lei e desiderosi di cacciarla dal quartiere. La Dicenta non ha più chi la protegge; Telmo è infatti stato cacciato e Samuel ha il via libera per aggredire la sua vecchia alleata e minacciarla di andarsene. È così che ha pagato Cesareo per minacciare e obbligare Ursula a fare le valigie, per non incorrere nella vendetta dell'Alday. Ma l'indomita signora si lascerà davvero intimidire?

Una Vita: Raul tradisce Carmen

Carmen ha aggredito Ursula in strada, preoccupata perché la Dicenta ha ospitato Raul in canonica. La domestica è spaventata del fatto che suo figlio sia giunto a Calle Acacias per cercarla e teme che il ragazzo possa metterla nei guai. Timori che si riveleranno molto presto più che fondati. Raul infatti ha un profondo desiderio di vendetta nei confronti di sua madre e per punirla, invia una lettera al padre Javier – indirizzata al carcere di Huelva – per rivelargli dove si trova Carmen e che ruolo abbia nel quartiere. Il giovane indicherà come indirizzo, la casa di Samuel Alday, dove la donna lavora come domestica.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 novembre 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.