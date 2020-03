Una Vita Anticipazioni 13 marzo 2020: Un altro abitante di Acacias sta per morire. Chi sarà?

Anticipazioni TV

Un'altro personaggio di Una Vita sta per lasciarci. È Ramon!

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – venerdì 13 marzo 2020 – Ramon si sforza di rimettersi in piedi e accetta di andare all'Ateneo in compagnia di Felipe. Il Palacios ha però altri piani in mente e infatti, dopo aver allontanato Fabiana da casa e rimasto solo, scrive una lettera d'addio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Ramon finge di stare meglio in questa puntata di Una Vita del 13 marzo 2020

Dopo la morte di Trini per Ramon nulla ha più senso. Il Palacios è inconsolabile. Ha perso l'unica donna in grado di fargli dimenticare le tristezze del passato e colei che aveva ricostruito la sua famiglia. Tutti sono preoccupati per lui e per il suo comportamento nei confronti della piccola Milagros, ignorata da suo padre. Antoñito ha infatti deciso di affidare la sua sorellina a Celia, ignorando che la donna sia diventata completamente pazza. Ramon si sforza di rimettersi in piedi e accetta di seguire Felipe all'Ateneo per dimostrare di aver ancora un po' di vitalità ma purtroppo è solo apparenza. Ha infatti in mente ben altro!

Una Vita: Ramon dice addio a Calle Acacias

Nonostante l'intervento di tutta la sua famiglia, Ramon non riesce a dimenticare quanto successo. Dopo aver seguito Felipe all'Ateneo, torna a casa e chiede a Fabiana di uscire di casa per delle commissioni. Una volta rimasto solo si affretta a scrivere una lettera d'addio. Poi impugna una pistola e se la punta alla nuca, pronto a fare fuoco. Il povero Palacios vuole farla finita. La sua vita senza sua moglie non ha senso ma qualcuno interverrà repentino per fermarlo... ma chi?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.