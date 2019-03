Una Vita Anticipazioni 13 marzo 2019: Victor spara ad Arturo

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 13 marzo 2019, Victor ferisce Arturo in duello e il colonnello viene portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e potrebbe morire da un momento all'altro. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Per Victor è arrivato il momento del duello. Sono momenti di grande tensione visto che deve sfidare il terribile quanto abile colonnello Valverde. Chi vincerà la sfida?

Victor ferisce al petto Arturo in questa puntata di Una Vita del 13 marzo 2019

Arturo ha sfidato a duello Victor, dopo aver scoperto che il ragazzo – fidanzato – ha baciato sua figlia. Il colonnello ignora che in realtà è stata Elvira a sfruttare il ragazzo per far ingelosire Simon e per regolare i conti, l'ha costretto a impugnare un'arma. Il Seler – che non aveva mai preso un mano una pistola – si è quindi allenato duramente e ora è pronto a difendersi. I due si incontrano nel luogo stabilito, accompagnati dai loro testimoni e dopo essersi messi uno spalle all'altro, sono pronti a sparare. Contro ogni previsione, a essere colpito è il Valverde che stramazza al suolo, colpito in pieno petto.

Arturo rischia la morte

La ferita di Arturo è più grave del previsto e viene trasportato d'urgenza in ospedale. Victor l'ha colpito in pieno petto e il colonnello è in condizioni drammatiche. Elvira è molto preoccupata per suo padre e con trepidazione attende il risultato degli esami. I medici non hanno buone notizie: Arturo ha 24 ore di tempo per svegliarsi dal coma in cui è caduto, altrimenti non avrà nessuna speranza di sopravvivere. La giovane Valverde si sente in colpa, è per lei che suo padre si trova in queste condizioni ma può contare sull'appoggio di Simon. Il Gayarre, data la gravità della situazione, non può fare a meno di stare vicino alla donna che ama benché abbia dichiarato di volerla fuori dalla sua vita.

