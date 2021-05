Una Vita Anticipazioni 13 maggio 2021: Rosina è gelosa di Maite!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Liberto e Rosina discutono riguardo alla gestione della loro futura galleria d'arte, perché Rosina sente che Liberto è più a favore di Maite che dalla sua parte. La famiglia Dominguez aspetta con ansia la cura per Bellita mentre Servante, Jacinto e Cesareo pianificano un concerto natalizio nella speranza di conquistare Arantxa.

Rosina gelosa di Maite, nella Puntata di Una Vita in onda il 13 maggio 2021

Rosina è una donna molto gelosa, è sposata da diversi anni con Liberto, ma la grande differenza di età e qualche peccato compiuto dal coniuge nel passato, la spingono a diffidare del Seler, soprattutto se la sua possibile avversaria è una donna giovane, affascinante ed "esotica" come la parigina Maite. I due negli ultimi tempi si frequentano spesso per organizzare il debutto della galleria d'arte finanziata proprio dalla coppia.

Una Vita Anticipazioni: Rosina si sente messa in disparte da Maite

Gli incontri tra Liberto e Maite sono motivati da questioni di lavoro, Rosina non ha dunque nulla di cui preoccuparsi, ma la capricciosa Rubio si sente un po' messa in disparte e che le idee di Maite, più acculturata e preparata in campo artistico, abbiano più valore delle sue anche se è lei a finanziare l'apertura della galleria. Insomma Rosina finirà per mettersi in competizione con la pittrice per colpa della gelosia...

Una Vita Anticipazioni: Cesareo organizza un concerto natalizio per Arantxa

La famiglia Dominguez è rassicurata dai miglioramenti di Bellita, nonostante la Del Campo non sia ancora fuori pericolo, si attende infatti ancora la cura risolutiva. Nel frattempo, la domestica dei due artisti è al centro dei pensieri di Cesareo, il vigilante, grazie all'aiuto di Jacinto e Servante sta organizzando un concerto Natalizio che sorprenda Arantxa e lo aiuti a conquistarla.

