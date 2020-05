Anticipazioni TV

Ursula nega che il piccolo Mateo sia figlio di Telmo ma dice al sacerdote che il bambino è il legittimo erede di Eduardo.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – mercoledì 13 maggio 2020 – Lucia ha confessato a Ursula di essere ancora innamorata di Telmo mentre l'ex sacerdote ha ricevuto dal piccolo Mateo la conferma di cui aveva bisogno. Il ragazzino gli dice di stare per compiere dieci anni, età che per il Martinez suona come un'ammissione che il bambino sia suo figlio. Ursula, sguinzagliata alla ricerca della verità, dopo la confessione dell'Alvarado fa marcia indietro. Non ha nessuna intenzione di confessare il segreto che, per per questi lunghi anni ha tormentato l'Alvarado. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Telmo scopre che Mateo ha quasi dieci anni in questa puntata di Una Vita del 13 maggio 2020

Già dal primo incontro tra Telmo e Mateo si respirava un certo feeling tra i due, tanto che il sacerdote – stregato dal piccolo figlio di Lucia – ha cominciato a fantasticare che il bambino fosse il frutto del loro amore. Ma per aver certezza che questa sua sensazione corrisponda al vero, l'ex sacerdote deve indagare e lo fa, per prima cosa, con il ragazzino. Mateo gli conferma di avere quasi dieci anni; li compirà a breve. Telmo ha così una prima risposta alle sue supposizioni. Sono esattamente dieci gli anni in cui lui e l'Alvarado sono stati distanti e la ragazza potrebbe essere rimasta incinta poco prima della loro traumatica e violenta separazione.

Anticipazioni Una Vita: Ursula mente a Telmo per proteggere Lucia

Telmo ha così sguinzagliato Ursula alla ricerca della verità su Mateo e la Dicenta, inzialmente convinta a dargli una mano, sembra fare un dietro front. L'ex Dark Lady (ex ancora per poco, come ci rivelano le anticipazioni) ha infatti accolto la confessione dell'Alvarado con molta tristezza. La ragazza le ha confessato di essere ancora innamorata del Martinez ma di volergli nascondere, ancora, la verità su Mateo. Ursula aiuterà la giovane a mantenere questo segreto, in virtù dell'aiuto che la ragazza le ha dato in tutti questi anni. Negherà infatti davanti a Telmo che il bambino sia suo figlio e gli confermerà che il padre è Eduardo, il legittimo marito di Lucia.

