Una Vita Anticipazioni 13 luglio 2021: Liberto consiglia a Maite "Lascia che Camino sposi Ildefonso"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 13 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Liberto cerca di convincere Maite a lasciare che Camino sposi Ildefonso e a tornare a Parigi...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Liberto cerca di convincere Maite a lasciare che Camino sposi Ildefonso e a tornare a Parigi, una volta uscita di prigione.

Una Vita Anticipazioni: Liberto aiuta Camino e Maite

Nel giorno delle nozze di Felipe e Genoveva, Camino scopre che nel quartiere si aggirano dei poliziotti in cerca di Maite. A causa della celebrazione del matrimonio, il quartiere è deserto: la pittrice non ha scampo. L'arresto della donna, denunciata da un misterioso accusatore, avviene sotto lo sguardo impietrito della sua amante, trascinata di corsa all'interno del ristorante dal fratello, Emilio, intimorito che le guardie possano arrestare anche lei. Ovviamente, La giovane Pasamar non ha alcuna intenzione di abbandonare l'amata al suo destino: è disposta a tutto pur di poterla incontrare. Così, la figlia di Felicia si rivolge a Liberto, chiedendogli non soltanto una mano per scoprire chi ha denunciato l'artista, ma anche per avere la possibilità di farle visita. Sentendosi terribilmente in colpa per aver rivelato alla ristoratrice della liaison tra le due, l'uomo accetta. Grazie all'intervento del marito di Rosina Camino riesce finalmente a riabbracciare la sua Maite!

Liberto consiglia a Maite di dimenticare Camino e di lasciare che sposi Ildefonso, nella Puntata di Una Vita del 13 luglio 2021

Liberto fa di più, l'uomo infatti si sente responsabile di quanto accaduto alla poverina e dunque decide di non abbandonarla al suo destino. Non solo aiuta Camino a rintracciare l'autrice della denuncia, fa visita in più occasioni alla povera pittrice, standole vicino e dandole coraggio. Liberto dispensa saggi consigli alla giovane, certo che presto Maite potrà tornare libera, le raccomanda di togliersi da questa complicata situazione scegliendo la via più semplice: liberarsi del pensiero di Camino, lasciando la città e permettendo che la ragazza sposi il suo Pretendente, Ildefonso.

Una Vita Anticipazioni: Maite, uscita di prigione, dovrà affrontare una scelta molto difficile!

Una volta uscita di prigione, Maite si troverà a fare i conti con una scelta molto difficile: rinunciare all'amore o rischiare nuovi guai con la giustizia, difendendo la sua relazione. L'artista è molto combattuta, si sente responsabile del futuro di Camino, fuggire a Parigi significherebbe condannarla ad un matrimonio infelice, ma allo stesso tempo eviterebbe ad entrambe la condanna di famigliari, amici e soprattutto della legge. Felicia vuole proprio questo, vuole che che Maite, spaventata dalle drammatiche conseguenze della sua "perversione", lasci finalmente libera sua figlia di vivere una vita "normale": un matrimonio, un marito e dei figli. E' questo il destino dlle donne di Acacias secondo la Signora Pasamar!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 17 luglio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.