Una Vita Anticipazioni 13 gennaio 2021: Genoveva può ingannare Felipe, ma non Ursula!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 12 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, l'intera Acacias osanna Genoveva, ma Ursula dubita delle sue buone intenzioni!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00, Marcia apre gli occhi dopo l'intervento e sembra rimettersi rapidamente. Tutti gli abitanti del quartiere sono colmi di gratitudine nei confronti di Genoveva, ma Ursula non sembra invece cadere nel tranello della Salmeron.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva riconquista la fiducia di Felipe

L'intervento di Marcia sarà lungo e difficile, Genoveva avrà tutto il tempo per mettere in piedi la sua farsa di amica preoccupata e addolorata organizzando un rosario in onore della poverina. La Salmeron sta giocando bene, il suo scopo è riuscire a riconquistare la fiducia di Felipe: se Marcia dovesse salvarsi, otterrà la gratitudine di Felipe, se invece dovesse non farcela, alla Salmeron resterà comunque la possibilità di consolarlo. Dopo il suo provvidenziale intervento infatti - è stata Genoveva a contattare il chirurgo che opera Marcia - pare essere ormai riuscita a far capitolare il diffidente avvocato, pronto a darle una nuova occasione.

Tutta Acacias è grata a Genoveva, nella Puntata di Una Vita del 13 gennaio 2021

Felipe, al capezzale di Marcia, reduce da un lungo e difficile intervento, attende con ansia di scoprirne l'esito. Quando la sua amata, lasciando tutti sconvolti, apre gli occhi e, con solo un filo di voce, pronuncia il suo nome, Felipe esplode di felicità. Finalmente Marcia e Felipe si sono ritrovati e possono coronare il loro sogno d'amore anche grazie a Genoveva. Tutta Acacias sarà grata alla Salmeron, colei che ha salvato la vita della povera domestica, nonostante i torti subiti in passato. Genoveva ha dimostrato di essere una donna caritatevole, gentile, premurosa e capace di dimenticare e perdonare.

Una Vita Anticipazioni: Ursula dubita di Genoveva

Mentre tutti elogiano le grandi qualità di Genoveva, c'è però qualcuno che sospetta di ogni su azione. Qualcuno che conosce bene le intenzioni della donna e la sete di vendetta che la alimenta. Stiamo ovviamente parlando di Ursula. La Governante di Casa Alday, non ha dubbi, fa tutto parte di una crudele strategia: riportare Felipe e l'intera Acacias dalla sua parte, in attesa di eliminare definitivamente - e senza destare sospetti - la pericolosa avversaria!

