Una Vita Anticipazioni 13 dicembre 2019: Felipe furioso con Lucia. La ragazza ha infatti...

Felipe e Samuel rimproverano Lucia per aver chiesto un prestito. L'Alday intanto teme per la sua vita. Batan è in agguato.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – venerdì 13 dicembre 2019 – Felipe e Samuel sono furiosi con Lucia a causa del suo prestito. La ragazza però sente di aver fatto la cosa giusta mentre l'Alday comprende che Batan non ha più pazienza: non gli concederà ulteriori proroghe. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Felipe furioso con Lucia in questa puntata di Una Vita del 13 dicembre 2019

Lucia ha chiesto un grosso prestito in banca per aiutare gli sfollati dell'Hoyo a ricostruire le loro case. L'eroico gesto della ragazza non è però stato apprezzato né da Felipe né da Samuel, per differenti ragioni. L'Alvarez – Hermoso teme infatti che la cugina di sua moglie si metta nei guai e si indebiti con le banche mentre Samuel non vuole che la ragazza sperperi in suo denaro in faccende che la tengono legata a padre Telmo. In effetti l'ex gioielliere ha ricevuto precise istruzioni su come comportarsi.

Una Vita: Batan non ammette proroghe. Attento Samuel!

Batan è tornato alla carica e stavolta non ammette repliche. È già fin troppo tempo che Samuel non paga il suo debito e lo strozzino non intende attendere oltre. Per di più Lucia continua a frequentare Telmo, allontanando sempre di più la possibilità che l'Alday metta le mani sull'immenso patrimonio dell'Alvarado. La ragazza ha inoltre chiesto un prestito per aiutare gli sfollati e non ha nessuna intenzione di abbandonare la casa parrocchiale, fino a quando i poveretti non saranno sistemati.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.