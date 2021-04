Una Vita Anticipazioni 13 aprile 2021: Ursula è tornata, Acacias trema!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ursula torna ad Acacias e suscita il malumore e la preoccupazione dei vicini. Camino, sofferente per la partenza di Maite, è intrattabile.

Ursula ha continuato a circolare indisturbate negli angoli più bui di Acacias, si è introdotta a casa di Genoveva, poi alla locanda per un faccia a faccia con Santiago, ma nessuno, tranne i diretti interessati, poteva immaginare che l'occhio vendicativo della Dicenta continuasse a vegliare sul quartiere. Ora però, la Signora ha un nuovo asso nella manica, Cesar Andrade, il pericoloso trafficante di donne che ha segregato Marcia per mesi, le teste di Genoveva e Santiago stanno per saltare ed è giunto il momento di rivelarsi e riprendersi il suo posto. Smascherando l'ex alleata e il suo complice, Ursula potrà infatti chiarire la sua posizione di fronte ai vicini e il suo nome verrà riabilitato...

Una Vita Anticipazioni: Tutti ad Acacias sono arrabbiati e preoccupati per il ritorno di Ursula

Ursula è stata cacciata da Acacias dopo essere stata incastrata da Genoveva per la tragica vicenda di Agustina, certo è, che se la Dicenta dovesse riuscire a smascherare la sua accusatrice, le parole di quest'ultima perderebbero di credibilità e il suo nome potrebbe finalmente essere riabilitato. Ma per il momento, i vicini di Acacias, ignari del piano di riscatto di Ursula, non accolgono certo con favore il suo ritorno, anzi, la presenza della donna desta grande rabbia e ansia. A rendere più preoccupante il rientro nel quartiere, è lo stato delirante della Dark Lady, chiaramente afflitta da gravi turbe mentali.

Una Vita Anticipazioni: Camino soffre per l'abbandono di Camino

Maite, finalmente superata l'iniziale ritrosia, ha ammesso a Camino di provare dei sentimenti per lei, dopo la difficile confessione però ha deciso di lasciare il quartiere e allontanarsi dalla donna che le fa battere il cuore. L'artista, consapevole delle difficoltà che persone dello stesso sesso sono costrette ad affrontare per poter vivere il loro amore, ha infatti preferito fare un passo indietro e rinunciare alla storia con la bella Pasamar. Ma per la figlia di Felicia l'abbandono è doloroso, la poverina sta vivendo un momento di lacerante sofferenza e nessun sembra rendersi conto del motivo...

