Una Vita Anticipazioni 13 agosto 2021: Camino abbandona Ildefonso all'altare?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda venerdì 13 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la giovane Pasamar, il giorno delle sue nozze, sembra non abbia alcuna intenzione di presentarsi in chiesa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 13 agosto 2021, alle 14.10, Camino arriva in ritardo in chiesa... che cosa ha in mente di fare?

Una Vita Anticipazioni: Camino torna a casa

Camino aveva lasciato Calle Acacias, ed il suo intento era quello di non tornare mai più. La ragazza, infatti, sapeva che rimanere voleva dire soffrire, per sempre. Alla fine, tuttavia, un attimo prima che Emilio e Cinta raggiungessero il commissariato per denunciarne la scomparsa, la Pasamar è tornata al Nuevo Siglo XX, spontaneamente... di certo, però, non felicemente.

Camino è pronta a sposare Ildefonso, nelle Anticipazioni del 13 agosto 2021 di Una Vita

Ovviamente, la madre, il fratello e la futura cognata, nonché sua migliore amica, sono sollevati nel rivederla. La giovane sa che, ormai, non può più sottrarsi al suo destino: deve affrontarlo, a testa alta. Camino è pronta a mantenere la parola data, quindi a fare contenti i famigliari, in primis Felicia, ed Ildefonso... ma a condannare se stessa ad un eterno dolore.

Una Vita Anticipazioni: Camino arriva in ritardo alle sue nozze

Sposerà l'ex militare, senza esserne innamorata: il suo cuore non gli apparterrà mai, perché già appartiene a qualcun altro, ossia a Maite. Ovviamente, conscio dell'umore con cui la figlia della ristoratrice sta per convolare a nozze, Ildefonso ha dei dubbi; la Pasamar, però, lo rassicura, confermandogli la sua volontà di fare il grande passo. Tuttavia, il giorno del matrimonio, la giovane si presenta in chiesa... in netto ritardo, e con un'espressione funerea!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 14 agosto 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.