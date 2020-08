Una Vita Anticipazioni 13 agosto 2020: Nessuna traccia di Ramon!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 13 agosto 2020 rivelano che Ramon è ormai scomparso da giorni e Carmen è seriamente preoccupata, teme gli sia accaduto qualcosa di grave!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 13 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, Carmen è in pensiero, Ramon è scomparso da giorni e di lui non si hanno notizie. Liberto è preoccupato per le finanze di famiglia, la miniera d'oro si sta infatti esaurendo, mentre Rosina continua a darsi allo shopping sfrenato insieme a Susana. Cinta confessa ad Arantxa e ai suoi genitori quanto scoperto sul conto di Rafael. Agustina, dimessa dall’ospedale, torna finalmente a casa dove l'aspetta una grande accoglienza; Felipe ha speso molto per garantirle ogni comodità. All’improvviso si diffonde la notizia che il Banco Americano è fallito e che l'intero quartiere è ridotto in miseria.

Ramon è scomparso nel nulla, Carmen è preoccupata! Nella Puntata di Una Vita del 13 agosto 2020

Ramon furioso con Antonito che ha messo in vendita il brevetto della macchina per il caffè per potere entrare nell'affare della Banca Americana, dopo avere ricevuto un telegramma, ha lasciato Acacias in cerca di testimonianze dirette e prove concrete della validità dell'affare proposto dal losco Alfredo. Il Palacios non ha informato Antonito e Carmen delle sue intenzioni, ha solo detto di dover stare via qualche tempo, senza specificare la sua destinazione. Sono passati però passati più giorni del previsto dalla sua partenza e si sono perse completamente le tracce di Ramon, l'uomo sembra scomparso nel nulla e Carmen inizia seriamente a preoccuparsi.

Una Vita: Antonito, di nascosto da Ramon, ha impegnato le proprietà dei Palacios

Inoltre, approfittando della sua assenza, Antonito ha fatto una mossa estremamente azzardata che rischia di mettere in serio pericolo le finanze di Casa Palacios: fallito l'accordo per la vendita del brevetto, ha accettato un prestito da Alfredo in cambio della proprietà di famiglia come garanzia. Il ritorno di Ramon è dunque fondamentale per rimettere a posto le cose e in riga l'avventato Antonito.

Una Vita: la crisi economica colpisce tutte le Famiglie di Acacias

Nel frattempo altre di famiglie di Acacias vivono un momento di grande difficoltà economica. Liberto è stato informato che le risorse della miniera sono vicine ad esaurirsi, ma Rosina continua a sperperare denaro in spese pazze. Anche i Dominguez sono sul lastrico e l'opportunità di un proficuo fidanzamento tra Cinta e il ricco imprenditore Rafael, svanisce. La ragazza ha infatti scoperto che il giovane non è altro che un impostore e ora deve dirlo ai suoi poveri genitori...

Una Vita: Agustina torna a casa, ma con Lei giunge anche una tragica notizia...

Agustina, torna finalmente a casa, dove l'aspetta una grande accoglienza. Tutti i vicini sono pronti a festeggiare il suo rientro e Felipe si è messo a completa disposizione per non farle mancare nulla e per garantirle tutte le cure necessarie. Proprio in questo clima di festa una tragica notizia arriverà a sconvolgere i piani alti di Acacias 38, iniziano infatti a circolare le prime voci del fallimento della Banca Americana

