Una Vita Anticipazioni 12 ottobre 2021: il marchese de Los Pontones minaccia Ildefonso di ripudiarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda lunedì 12 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che Ildefonso, dopo essere stato svergognato pubblicamente, sarà costretto anche ad affrontare le minacce del potente zio, il marchese de Los Pontones.

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda lunedì 12 ottobre 2021, alle 14:10, durante un'accesa discussione, il marchese de Los Pontones minaccia Ildefonso di ripudiarlo se non rimedierà al grave torto fatto a Camino.

Una Vita Anticipazioni: Ildefonso si chiude in casa lontano da occhi indiscreti

Anabel l'ha fatta grossa. Camino si è confidata con lei, sperando di poter contare sulla sua discrezione, ed invece la Bacigalupe, nonostante le avesse giurato di mantenere il segreto, ha finito per vuotare il sacco pubblicamente: in occasione di una festa, a causa di un bicchiere di troppo, la giovane ha umiliato Ildefonso, raccontando a tutti i presenti dei suoi problemi di impotenza. Dopo la drammatica rivelazione, Camino, ovviamente, è distrutta: il segreto di Ildefonso è stato sbandierato ai quattro venti e ora per lui, la moglie non è altro che una traditrice. Ildefonso e Camino, infatti, hanno avuto una brutta discussione e l'ex militare, profondamente ferito nell'orgoglio, le ha chiarito che non metterà mai più piede fuori casa per la vergogna!

Una Vita Anticipazioni: Camino e Ildefonso hanno un duro confronto

Dopo essere stato svergognato pubblicamente, Ildefonso si è serrato in casa, lontano da occhi indiscreti. Purtroppo neppure li vive una situazione serena, è infatti costretto a convivere con sua moglie, colei che l'ha tradito condannandolo al pubblico ludibrio. Camino ha provato a chiarire la sua posizione, si è scusata per aver tradito il suo segreto, ma al contempo ha fatto capire al marito che, quanto accaduto, è stata la risposta meritata ad una atto meschino. Ildefonso, non solo le ha nascosto la verità sulla sua condizione, ma le ha anche crudelmente confessato di averla sposata solo perché a conoscenza dei suoi "deviati" gusti sessuali!

Il marchese de Los Pontones minaccia il nipote Ildefonso di ripudiarlo, nella Puntata di Una Vita del 12 ottobre 2021

La situazione per Ildefonso, già abbastanza provato dalla vergogna pubblica e dalla convivenza forzata con il nemico, sarà purtroppo destinata a farsi ancor più complicata. Il potente zio, marchese de Los Pontones, minaccerà infatti il giovane militare di ripudiarlo e privarlo della sua eredità se non rimedierà al grave torto fatto a sua moglie Camino. La Pasamar dunque, è in una posizione di vantaggio, dopo aver sofferto per le amare rivelazioni del marito, ora può finalmente sfruttare la situazione e svincolarsi da un matrimonio infelice. La decisione della donna, dipenderà ovviamente dal comportamento di Ildefonso. Il ragazzo tenterà davvero di salvare il suo matrimonio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 15 ottobre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.